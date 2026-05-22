La semana de huelga médica en Asturias: bajo seguimiento y más división en el colectivo

Los médicos asturianos concluyen hoy, viernes, la semana de huelga de mayo más divididos de cómo la empezaron. Los dos sindicatos de facultativos de la región han amenazado con impulsar un paro indefinido después del verano, pero lo cierto es que sus posiciones han ido divergiendo con el paso de las semanas, y en los últimos días las diferencias se han acentuado.

Mientras el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) pone el acento en exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto marco exclusivo para los facultativos y en reclamar la dimisión de la Ministra, Mónica García Gómez (Sumar), el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), de reciente creación, dirige los dardos a la Consejería de Salud del Principado, a la que reclama que las guardias vayan asociadas a libranzas de las mañanas y que todo ello no rebase las 35 horas semanales.

Bajo seguimiento de los paros en Asturias

La semana de huelga ha registrado en Asturias un seguimiento igual de bajo que en los meses precedentes, que oscila entre el 5,7 y el 7,2 por ciento de una plantilla global de unos 4.000 médicos en el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Los datos de paro que ofrece el Principado están sensiblemente por debajo de los que aportan otros gobiernos autonómicos. Hoy mismo, País Vasco lo ha cifrado en un 17 por ciento; el de Canarias, en el 14,5 por ciento; el de Murcia, en un 16,6 por ciento; el de Aragón, en un 9,6 por ciento…

Los sindicatos convocantes hablan de cifras mucho más elevadas que calculan sobre los facultativos que realmente podrían secundar el paro por no formar parte de los servicios mínimos o no estar disfrutando de días libres. Sin embargo, en Asturias incluso el Sindicato Médico (SIMPA) admite que el seguimiento numérico es, como mucho, discreto (la huelga se ha “cronificado”, dicen), pero pone el acento en “una repercusión muy importante” sobre los pacientes, que en estos cinco días el SIMPA cifra en la suspensión de unas 300 intervenciones quirúrgicas y en torno a 3.000 consultas.

La semana de huelga médica de junio irá del día 15, lunes, al 19, viernes.

Los anestesistas del 12 de Octubre dejan de hacer "peonadas"

Una de las principales novedades de este viernes es el anuncio de los especialistas en Anestesiología y Reanimación del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, de que suspenderán de forma colectiva toda la actividad extraordinaria voluntaria, las llamadas "peonadas", a partir del próximo 1 de junio, debido a la "persistente ausencia de respuesta" de la Consejería madrileña de Sanidad a las reivindicaciones del sector.

Esta medida de "presión" surge tras meses de huelga de médicos y facultativos a nivel estatal, en los cuales los profesionales madrileños aseguran que no han percibido "ningún atisbo de voluntad de negociación real" por parte del departamento autonómico, al que acusan de mantener "una actitud de indiferencia institucional" que consideran "inaceptable".

En un comunicado dirigido a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, firmado por más del 80 por ciento de los anestesistas del 12 de Octubre, este colectivo expresa su apoyo a las reivindicaciones de los comités de huelga autonómico y estatal.

Por ello, reclaman a la Administración madrileña un apoyo "público y explícito" a un estatuto médico y facultativo a nivel estatal y una mesa de negociación propia en la región.

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Los colegios de médicos critican a la Ministra

Mientras tanto, la Organización Médica Colegial (OMC) ha instado al Ministerio de Sanidad a "asumir responsabilidades" ante la "incapacidad" para alcanzar acuerdos y gestionar el conflicto del Estatuto Marco, que, a su juicio, está provocando un "daño irreparable" en la asistencia sanitaria nacional. A través de una declaración institucional, la OMC ha señalado que la profesión médica española está viviendo uno de los momentos de "mayor deterioro" institucional, profesional y asistencial de las últimas décadas, debido a la escalada de tensión generada en torno a la reforma del Estatuto Marco.