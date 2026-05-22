La sorprendente elección de especialidad de una gijonesa con el número 65 en el MIR: "Lo que más me gusta es que tiene un poco de todo"

La gijonesa Clara García Solares ha dado la sorpresa en la elección de plazas MIR al elegir especializarse en Neumología en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con un número muy bueno: el 65 entre los 15.084 candidatos que aprobaron el examen de ámbito nacional celebrado el pasado mes de enero.

“Estoy muy contenta. Durante la carrera hubo varias asignaturas que me gustaron especialmente. Neumología fue una de ellas. Y después tuve la oportunidad de hacer prácticas en el servicio de Cabueñes, en el último año de carrera, y vi que también me gustaba el día a día en el hospital. Que la especialidad era muy variada y que me veía trabajando en ella”, explica a LA NUEVA ESPAÑA.

Habitualmente, las plazas de Neumología no son elegidas por aspirantes con una posición tan destacada. Sin embargo, en la presente edición el servicio de Neumología del HUCA se ha lucido, al ser elegidas sus dos plazas por médicas situadas en los puestos 65 y 227. La tercera elección de esta especialidad no llegó hasta el puesto 907, en el que fue adjudicada una plaza del Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona.

“Eso va un poco por modas”, señala Clara García. Y añade: “Lo que más me gusta de Neumología es que tiene un poco de todo: relación con el paciente en la consulta, seguimiento de los pacientes ingresados, la oportunidad de hacer técnicas e intervencionismo… Son varias facetas que la hacen variada y entretenida”.

"Había otro hospital que también me gustaba"

En Asturias se quedan 5 de los 100 mejores MIR, y Clara García Solares es la cuarta mejor clasificada en el MIR. Estudió en el Instituto de Secundaria de la Universidad Laboral, de Gijón. Y después en la Facultad de Medicina de Oviedo. Y preparó el examen en la Academia MIR de Oviedo.

Su caso provocó una cierta sorpresa, ya que no cogió la plaza a la primera oportunidad, sino que esperó un poco… Esto fue lo que realmente sucedió: “Oviedo era mi primera opción, pero había otro hospital que también me gustaba y quise esperar un poco más para elegir y ver cómo iba el proceso. Pero cuando otra chica, compañera de nuestra Facultad, también eligió el HUCA vi que podía quedarme sin plaza y elegí la segunda”.

Clara García Solares, delante del Ministerio de Sanidad, tras la elección de plaza. / LNE

Estudio previo de posibilidades

Tras el examen MIR, la joven médica gijonesa tenía dudas acerca de su siguiente paso: “No tenía claro si quedarme en Asturias o marcharme. Visité varios hospitales en el norte de España, unos más grandes y otros más pequeños, en Asturias y fuera. Hubo varios que me gustaron mucho, y al final decidí que el HUCA tenía una oferta formativa muy buena y que, además, me permitía quedarme un poco más cerca de mi familia y mis seres queridos”.

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Un factor relevante de su decisión radica en que el área de Neumología del HUCA es puntera en procedimientos diagnósticos y curativos, en eso que se denomina intervencionismo. “Es una faceta que da atractivo a la Neumología. A los médicos nos gusta tener la posibilidad de hacer técnicas. Hay gente que no quiere dedicarse tan solo a cirugía, sino que le gusta el trato con el paciente. Y especialidades como neumología o digestivo ofrecen un poco de todo”, indica Clara García Solares, quien iniciará sus cuatro años de especialización el próximo 5 de junio.