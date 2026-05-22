Sumar Asturies exige retirar concesiones a mineras “irresponsables” y plantea que Hunosa asuma la gestión pública

Sumar Asturies reclama un cambio “drástico e inmediato” en la política de recursos extractivos de Asturias ante la situación de incertidumbre laboral e impagos salariales que atraviesan los trabajadores de Mina Miura (Tormaleo, Ibias). La formación propone que el Principado tramite expedientes de caducidad para las concesiones mineras que incumplan de forma sistemática sus obligaciones y que su gestión sea asumida por el Grupo Hunosa.

La organización plantea que el Consejo de Gobierno ejerza sus derechos de reserva sobre estas explotaciones, un mecanismo contemplado en la ley de Minas, para recuperar el control público de concesiones que considera estratégicas. Sumar Asturies sostiene que el actual modelo de explotación privada del carbón está “completamente agotado”, pues estos operadores están orientados al "beneficio rápido".

El control de los recursos

El coordinador de la formación y diputado autonómico, Xabel Vegas, vincula la situación de Mina Miura con el precedente de Cerredo, donde un trágico accidente el año pasado terminó con la vida de cinco trabajadores, y advirtió de los riesgos laborales y de seguridad asociados a la falta de control empresarial. “La situación que estamos viviendo demuestra que el modelo de concesiones privadas no solo genera incertidumbre laboral, sino que es estructuralmente peligroso”, señala.

Vegas defiende que el debate no debe situarse en una disyuntiva entre “minería sí o no”, sino en quién controla los recursos, en qué condiciones se explotan y qué retorno social, laboral e industrial generan para Asturias. En ese sentido, Sumar Asturies pide recuperar concesiones como las de Cerredo y Tormaleo y que Hunosa, como medio propio de la Administración, asuma directamente su gestión.

Hunosa y la transición industrial

La formación enmarca su propuesta en una “transición ecológica inteligente, industrial y socialmente justa” y sostiene que Hunosa cuenta con el conocimiento técnico necesario para gestionar estas explotaciones desde "una perspectiva pública, sostenible y vinculada a la protección de los derechos laborales".

Sumar Asturies también relaciona esta estrategia con el debate europeo sobre la reducción de la dependencia de terceros países en materias primas esenciales. Según la organización, Asturias dispone de recursos carbonosos avanzados y subproductos del carbono con "potencial para usos no térmicos" en sectores como el almacenamiento energético y la fabricación de componentes críticos.

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Vegas subraya que el carbón de Mina Miura es “una antracita de la más alta calidad” y puede tener aplicaciones estratégicas distintas a las térmicas. La formación concluye que el caso debe servir como punto de inflexión para blindar el tejido productivo del suroccidente asturiano frente a proyectos especulativos y reforzar una política industrial pública.