Uber solo podrá transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado

Los vehículos de turismo con conductor (VTC) asociados a la plataforma estadounidense de movilidad Uber, que el pasado martes inició su actividad en Asturias con 40 coches, solo podrán realizar trayectos entre las ciudades de Asturias, pero no podrán transportar a viajeros dentro de los cascos urbanos. Así lo han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la Consejería de Movilidad del Principado.

La directora general de Transportes del Gobierno asturiano, Arantxa Fernández, se ha reunido este viernes con Asotaxi y la Federación Asturiana Sindical del Taxi (FAST) para informarles de la normativa que regirá en lo que respecta a los servicios realizados por los taxistas y por los VTC como las que gestiona Uber. El Principado sacará a información pública el reglamento que desarrolla la Ley de Movilidad Sostenible que aprobó el Ejecutivo regional en 2018.

Cuando entre en vigor, ese reglamento decretará que únicamente los taxis podrán transportar a clientes dentro de las propias ciudades. Esto implica que Uber únicamente podrá realizar estos servicios si los llevan a cabo taxistas incorporados a su plataforma. Si se trata de VTC, los trayectos solo podrán ser interurbanos, esto es, de una localidad a otra.

El reglamento del Principado solo prevé una excepción para que los VTC circulen dentro de las ciudades: cuando existan para "determinados contratos globales de al menos dos días de duración", según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El director general de Uber en España, Felipe Fernández Aramburu, señaló el pasado martes a este periódico que han ofrecido su plataforma para la incorporación de taxistas asturianos. "En toda España ya operan con nosotros más de 7.000, generando el doble de ingresos en comparación con aquellos que solo realizan servicios de mano alzada", aseguró Fernández Aramburu, que añadió que "al menos una decena de taxistas asturianos han mostrado interés en sumarse".

La plataforma fija una serie de precios en función de si el viaje se hace con VTC o con taxi. En el primer caso, el precio base (equivalente a la bajada de bandera) es de 2,14 euros; el precio mínimo por trayecto es de 5,83 euros; por kilómetro son 1,05 euros; y por minuto, 22 céntimos. En el caso del taxi, los precios son los mismos que los que fija cada ayuntamiento.

Prohibido captar clientes sin contratación previa

La normativa del Principado prohíbe que los VTC "circulen o permanezcan estacionados en la vía pública con la finalidad de captar clientes sin contratación previa, así como su presencia en aeropuertos, estaciones, puertos, hospitales, centros comerciales o paradas de taxi cuando no puedan acreditar documentalmente un servicio previamente contratado".

Según el Ejecutivo asturiano, "la nueva regulación refuerza el papel del taxi como servicio público esencial y como elemento vertebrador de la movilidad en Asturias, especialmente en un territorio caracterizado por la dispersión de la población, la complejidad orográfica y el envejecimiento".

Reservas de taxis en la aplicación de "Conecta"

Asimismo, el Principado plantea que los servicios de los taxis asturianos se integren en la plataforma "Conecta", que incluye autobuses y trenes. Esta iniciativa comenzará con un plan piloto en Avilés que permitirá a los usuarios efectuar la reserva de los servicios de taxi a través de la aplicación de "Conecta".

Una vez que entre en vigor, el reglamento establece un plazo de doce meses para que los ayuntamientos adapten sus ordenanzas en materia de sanciones e infracciones.

Asimismo, el documento "introduce criterios para determinar el número de licencias, regula su transmisión y visado, actualiza las condiciones técnicas de los vehículos y consolida el uso del taxímetro en los servicios interurbanos. También incorpora la posibilidad de utilizar tarifas fijas mediante aplicaciones homologadas por la Administración autonómica, de modo que los clientes puedan conocer con antelación el coste máximo de determinados trayectos".

Viajes al Aeropuerto

La norma regula "las condiciones específicas del servicio en el Aeropuerto de Asturias con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a la demanda y mejorar la coordinación entre municipios", indica el Principado.

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Por su parte, un portavoz de Uber ha confirmado a este periódico que su plataforma permitirá viajes al Aeropuerto con tarifas variables, esto es, en función de la oferta y la demanda de cada momento.