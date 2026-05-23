Agenda: qué hacer hoy sábado 23 de mayo en Asturias

Oviedo

Festival Coral "Ciudad de Oviedo" en el Auditorio

A las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, tendrá lugar el concierto del XXII Festival Coral "Ciudad de Oviedo", con la participación del Coro Vetusta de Oviedo, el Coro de la Bodega de Candás y el Coro Stelas do Mar de Mugardos.

Festival de danza

A las 19.00 horas, en el Teatro Campoamor, representación de "Momentum", del London City Ballet, dentro del Festival de Danza 2026, con dirección artística de Christopher Marney y un programa mixto que reúne antiguas y nuevas piezas.

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Los monólogos de Touriñán

A las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica, espectáculo "Los monólogos de Xosé A. Touriñán", en el que el humorista gallego hace un recorrido por su vida, desde su concepción, con su particular mirada cómica.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Sala Borrón

La sala Borrón del Instituto Asturiano de la Juventud (calle Calvo Sotelo,5) acoge la exposición "De carne y oro", de la artista asturiana Raquel Lobo, ganadora de la 35.ª edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA). La muestra podrá visitarse hasta el próximo 29 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Iglesia de Fátima

Hoy empiezan los Encuentros Corales de la iglesia de Fátima, que se desarrollarán hasta el 6 de junio. La Academia Coral Ciudad de Santander, dirigida por César Marañón, abre hoy el ciclo, a las 21.00 horas.

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, hasta el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Teatro Jovellanos

Luz de Gas Teatro lleva hoy al Jovellanos su producción "Regina, un destino escrito con los pies", de Mayra Fernández y Ángeles Jiménez. Se trata de una adaptación teatral de la novela "La Asturianita" de Pilar Sánchez Vicente, con Mayra Fernández, Sheila Montes, Rubén Arcas y Carlos Alba como intérpretes. Y dirección de Ángeles Jiménez. Dará comienzo a las 20.30 horas.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto se clausura este fin de semana la exposición de Sakiko Nomura, "Tierna es la noche", organizada por Fundación Mapfre con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura. Y con ese motivo hay una programación especial. Hoy sábado, a las 19.00 horas, la artista, una de las fotógrafas japonesas más destacadas de su generación, mantendrá un coloquio abierto al público con Carlos Gollonet, conservador jefe de la colección de fotografía de la Fundación MAPFRE y Eva María Vives, coordinadora de exposiciones de Fundación MAPRE. Tras la conversación se proyectarán los cortometrajes "Hirok" y "Flower y Sea", dirigidos por Sakiko Nomura. El compositor y pianista Joel Ribeiro, autor de la musicalización, interpretará la banda sonora en directo. La entrada es libre.

Paraninfo de la Laboral

El programa FICXPlus de Laboral Cinemateca lleva hoy un cine-maratón al Paraninfo de la Laboral, a partir de las 12.00 horas. Lleva por título "Asturies, toma única", y está compuesto por las siguientes películas: "Bajo la piel del lobo", de Samu Fuentes; "Infiesto", de Patxi Amezcua; "Muyeres", de Marta Lallana; y "El planeta", de Amalia Ullman.

Laboral Centro de Arte

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial acoge este fin de semana una nueva edición del LABShop. Este mercadillo de arte y diseño, que se erige como una de las actividades con mayor seguimiento del Centro de Arte, afronta su edición primaveral con un amplio programa que abarca desde actividades infantiles, charlas y talleres, hasta conciertos, DJ y zona gastro. Con entrada gratuita, el mercado estará activo el sábado en horario de 11 a 22 horas.

Centro Municipal de El Llano

En el salón de actos del Centro Municipal de El Llano, hoy a las 10.00 horas, tendrá lugar la charla tituloada "Geometría de la luz: del eclipse al diseño arquitectónico", organizada por Apadac, con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de una mirada histórica, científica y práctica que ayudará a los participantes a comprender los eclipses desde la antigüedad a día de hoy.

Monte Deva

Hoy tendrá lugar, programado por la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, una yincana familiar que lleva por eslogan "Retos de la naturaleza". La actividad es gratuita y el lugar de cita el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva, en horario de 11.00 a 12.00 horas, y de 12.30 a 13.30 horas. Se requiere inscripción previa.

Jardín Botánico

Esta mañana, de 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar en el Botánico un taller para adultos sobre mariposas. De forma didáctica, Alberto Martínez (Taxus) enseñará a identificar las especies de mariposas que en esta época del año visitan el Botánico. Tras una breve introducción al mundo de las mariposas (lepidópteros), se hará un recorrido práctico de reconocimiento, en busca de ejemplares que serán capturados, identificados mediante unas sencillas claves, y posteriormente liberados. Además, este taller forma parte de un seguimiento real de Mariposas diurnas BMS España. No se requieren conocimientos previos

Fiestas de El Llano

Hoy habrá sesión vermú, a partir de las 13.00 horas, amenizado por "Moriarty"; a las 17.00 horas abrirá el recinto ferial; a las 18.30 horas habrá una exhibición y animación de sevillanas a cargo de Marta Ortega; a las 20.30 la actuación será "De sur a norte"; a las 22.30 "Los Testigos-BBC" y a la 1 de la madrugada empezará el pase del Dj Suarez.

Museo Evaristo Valle

Hoy sábado, a las 18.00 horas, tendrá lugar una visita con la guía de naturaleza Noelia Velasco de la Torre, al espacio verde del museo, que lleva por título "Un jardín para comerlo". Será una visita para adentrarse en el fascinante mundo de las plantas comestibles, especies de las que a menudo pasan desapercibidas sus posibilidades culinarias. La actividad también incluirá una introducción a las buenas prácticas del recolector: cómo identificar correctamente las especies, recolectar de forma responsable y respetuosa con el medio, y qué aspectos tener en cuenta para evitar confusiones o posibles riesgos asociados a plantas tóxicas o no comestibles. Como detalle complementario, se entregará a las personas asistentes una hoja con las nociones básicas para una recolección responsable, con recomendaciones esenciales para iniciarse de forma segura y consciente.

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy, a las 19.00 horas, actuará en el los locales de la Agrupación (calle Severo Ochoa 20) el dúo "Nueva onda".

Pumarín Gijón-Sur

En el salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur, a las 19.00 horas y organizado por Onbeat Producciones, se ofrece un tributo musical "Las guerreras K-Pop".

Teatro de la Laboral

La cantante Jeanette celebra hoy en Gijón su vida musical con la gira "50 aniversario". El concierto comienza a las 20.00 horas, en el teatro de la Laboral. Será un concierto para repasar canciones clásicas y para acompañar a la artista en un viaje sonoro y visual por su universo artístico, acompañado de una cuidada escenografía y una banda de músicos excepcionales que reinterpretan sus clásicos con sutileza y respeto por la esencia original.

Avilés y comarca

Feria del Queso y el Vino

La Pista de la Exposición acoge la XLIV Feria del Queso y el Vino, con queserías asturianas y nacionales, vinaterías y panaderías. Las queserías abren de 11.30 a 15.30 y de 17.30 a 22.00 horas; las vinaterías, de 11.00 a 24.00 horas.

Puestos en la edición del año pasado. / Mario Canteli

A las 12.00, el Centro de Mayores de Las Meanas acoge la entrega del diploma al mejor queso de la feria.

Ciudad Dylanita

La Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) acoge a las 19.30 horas un concierto en conmemoración del premio Nobel de Literatura: el norteamericano Bob Dylan. Además, este es el año del aniversario número cincuenta de la publicación de "Desire". Actúan Scarlet Rivera, Rob Stoner and Makka; Ramón Arroyo, Litus, Stormy Mondays, Felipe, Botamino y Rafa Laviada. Las entradas en: www.entradium.com o presencialmente en el Café Lord Byron y Discos Elepé, y tienen un precio de 15 euros.

Charla

El Calendoscopio (C/ La Ferrería, 20) acoge a las 17. 00 horas la charla "Beats & Roots. La cooperación también se baila/Ingeniería sin fronteras y Medicus mundi". Tras la charla, el DJ Mr. Absolutt ofrecerá una sesión.

Orgullo friki

El Espacio Joven de Avilés -en el edificio Fuero- se llenará entre las 12.00 y las 22.00 horas con la actividad programada para el Día del Orgullo Friki. La entrada será libre. Uno de los principales atractivos será la ludoteca, que permanecerá abierta toda la jornada con más de 100 juegos de mesa disponibles. Además, habrá partidas de rol dirigidas y se presentarán prototipos de juegos de mesa. Las charlas serán otro de los ejes fundamentales de esta jornada, tratando temas como "Las mujeres escritoras en el género de la fantasía" o "Cómo empezar a leer cómics".

Club de lectura

La divulgadora y creadora de contenido literario Laura Díaz (@fantasyliterature) con legión de cientos de miles de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok es la invitada del Club Juvenil de Lectura (Casa de Cultura, 18.30 horas) para hablar de los pormenores de escribir y de divulgar literatura juvenil. Autora de tres libros sobre dioses y mitología y diseñadora gráfica.

Concurso de música

A lo largo de todo el día el auditorio del Conservatorio de Música "Julián Orbón" acoge el Concurso Nacional de Música Rotary Club de Avilés (modalidad Piano). Entre los miembros del jurado la pianista internacional Noelia Rodiles, y el director del Conservatorio de Avilés, Carlos Galán. Entrega de premios y concierto de clausura a partir de las 20.30 horas

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Las Cuencas

Mercadillo de segunda mano en Mieres

Mieres acoge este fin de semana un mercadillo de segunda mano en el parque Aníbal Vázquez. Hoy sábado funcionará de 10.30 a 19.00 horas. A las 17.00 horas habrá magia con el "Mago Merlín". Por la mañana, a las 11.00 y a las 13.00 habrá un taller para elaboración de banderolas decorativas y otro para la realización de bolsas sostenibles.

"Cervesía" en Mieres

"Cervesía", un festival que nace de la mezcla de la cerveza artesanal y la poesía, organizado por la Asociación Cultural Serondaya de Cenera, llega hoy a Cenera (Mieres) contando con la presencia de ocho elaboradores artesanales de cerveza. También habrá recitales poéticos y presentaciones literarias. El fin de fiesta lo pondrá, sobre las 21. 30, la música de "Bitter y Kas". Durante la jornada habrá instalados además puestos con libros de poesía.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal presenta hasta el 28 de mayo la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Exposición en La Caridad

Noticias relacionadas

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.