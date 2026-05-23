Alimerka instruirá cada año a más de 3.000 trabajadores en su nuevo centro de formación de Oviedo, unas instalaciones de más de 750 metros cuadrados concebidas para preparar al personal de carnicería, pescadería, charcutería y panadería. El espacio "pionero" reproduce de forma fiel las secciones de una tienda, con el objetivo de que los alumnos trabajen en un entorno similar al que encontrarán después en los supermercados.

El centro cuenta con cuatro aulas equipadas para reproducir el día a día de las secciones clave de una tienda: carnicería, charcutería, pescadería y panadería. | IRMA COLLÍN

La responsable del área de aprendizaje y desarrollo de Alimerka, Natalia Riera, explicó que el centro acogerá cada día a 80 alumnos, entre el turno de mañana y de tarde. La formación, dirigida tanto a nuevas incorporaciones como a trabajadores veteranos, permitirá a los alumnos adquirir (o actualizar) conocimientos sobre productos, atención al cliente, prevención de riesgos laborales y manipulación de alimentos. Durante el mes de junio, por ejemplo, Alimerka prevé formar a unas 500 personas en la campaña del bonito, un producto estacional que algunos trabajadores no han podido manejar hasta ahora. La formación también se extenderá a empleados de tiendas situadas fuera de Asturias.

Alimerka lleva la tienda al aula para formar a sus profesionales

Los cursos de carnicería y pescadería tendrán una duración de tres semanas, mientras que los de panadería y charcutería se prolongarán durante dos. Después, los alumnos completarán otras dos semanas en la tienda asignada, acompañados por un profesional.

Para los formadores, lo importante es que los alumnos conozcan el producto y de mantener un trato cercano con el cliente. "Es lo primero", señaló Amelia Simón, formadora de panadería. En pescadería, Juan Pablo Gutiérrez subrayó que el cliente demanda cada vez más preparación, recetas y consejos. "El cliente demanda mucha más preparación. Se va incorporando gente nueva al mercado que necesita mucha más atención, que no conoce el producto y que quiere acceder a él", explicó.

Pablo Monje, quien lleva casi tres décadas ligado a la empresa, resaltó lo bonito de su profesión de carnicero: "Los clientes te los ganas con buen trato y un buen trabajo". Pero el centro no solo busca mejorar la capacitación técnica. Según Riera, también servirá para reforzar los valores de la compañía.

"El equipo es bastante cercano y es una muy buena oportunidad laboral. Además, el hecho de que nos formen previamente da bastante confianza cuando somos nuevos en el sector", resaltó Claudia Iglesias, una nueva trabajadora que se está formando para ser charcutera. Su compañero, Luis Mario Borrego, coincidió en la importancia de aprender antes de empezar a trabajar: "En la gran mayoría de empresas uno empieza directamente, pero recibir aunque sea un poquito de orientación ayuda muchísimo". En su caso está formándose como carnicero.

El centro trabaja con producto real, aunque no funciona como una tienda. Por ello, los alimentos aptos para el consumo se donan a la Cocina Económica de Oviedo y de Gijón, especialmente en las secciones de carnicería y charcutería.