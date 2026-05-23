Armón tiene garantizada carga de trabajo en Navia hasta 2029 con los barcos para el Canal de Panamá

El astillero del grupo Armón en Navia tiene garantizada plena carga de trabajo durante los próximos cuatro años con la construcción de los diez remolcadores híbridos que le ha encargado la Autoridad del Canal de Panamá. La fabricación de esas embarcaciones enlazará con la construcción de las que están pendientes de un pedido anterior del mismo cliente y que incluía otros diez remolcadores, de los que seis ya han sido entregados.

Preparados para mover buques gigantes en espacios muy limitados | AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Fuentes de la dirección del grupo Armón señalaron a LA NUEVA ESPAÑA que el nuevo contrato garantiza carga de trabajo "hasta 2029". En realidad es una ampliación de un contrato anterior firmado en 2023 y que incluía la construcción de diez remolcadores híbridos para el Canal de Panamá, de los que seis ya han sido entregado, dos ya han sido botados y otros dos están en preparación. Ese contrato incluía la opción de ampliarlo a diez remolcadores más y esa cláusula es la que ahora se ha activado. El contrato global superará los 300 millones de euros, según confirmaron fuentes del grupo de construcción naval asturiano.

Además, la construcción de los remolcadores para Panamá convivirá con la fabricación de otros cuatro remolcadores para el mercado nacional. En la cartera de contratos de Armón Navia hay dos barcos para la compañía asturiana Remolques Gijoneses y dos más para la cántabra Remolques Unidos.

El grupo asturiano Armón ha ampliado sus instalaciones de construcción naval durante los últimos años y ahora cuenta con astilleros en Navia, Gijón, Puerto de Vega, Burela (Lugo) y Vigo (Pontevedra), donde en 2022 adquirió las antiguas instalaciones de Hijos de J. Barreras, el mayor astillero de privado de España. Esta ampliación ha permitido al grupo Armón especializar sus astilleros y el de Navia, que ocupa más de 34.000 metros cuadrados, se ha convertido en la referencia para la fabricación de remolcadores. Sus tres gradas y varaderos y su muelle de armamento de 300 metros son utilizados para la construcción de estas embarcaciones usadas para ayudar en las maniobras a otros buques.

Los diez remolcadores del nuevo contrato con la Autoridad del Canal de Panamá serán similares a los del contrato inicial, aunque incluirán "pequeños cambios". Son remolcadores de 28,90 metros de eslora y 14 metros de manga que tienen sistemas de propulsión híbrida, con potentes motores diesel y baterías eléctricas que contribuyen a reducir las emisiones, optimizar el consumo de combustible, diminuir el ruido subacuático y prolongar los intervalos de mantenimiento.

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Con el nuevo pedido serán 34 los remolcadores fabricados por el grupo asturiano Armón para operar en el Canal de Panamá, uno de los puntos críticos del comercio marítimo mundial. Los remolcadores están preparados para las complejas maniobras que se realizan a diario en el paso marítimo con gigantes buques y en espacios muy limitados. En la imagen, el "Isla Barro Colorado", entregado por Armón en 2025, remolca un buque japonés.