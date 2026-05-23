Formación profesional más corta y práctica para conseguir una industria alimentaria asturiana más competitiva: las conclusiones de un estudio del Sepepa

El sector alimentario representa en Asturias más del veinte por ciento del tejido industrial. El año pasado, había en la región 614 empresas dedicadas a la alimentación y las bebidas, cuyos principales retos para los próximos años pasan por el relevo generacional, la cobertura de puestos operativos y la adaptación a las nuevas exigencias de seguridad alimentaria y digitalización.

Así lo recoge el “Estudio el relevo generacional, la cobertura de puestos operativos, la adaptación a nuevas exigencias de seguridad alimentaria y calidad”, encarado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

El informe analiza la evolución del sector, las ocupaciones con mayor demanda, las dificultades de cobertura de determinados puestos y las competencias que serán más necesarias en los próximos años. Y deja una conclusión clave: la formación como clave para “mejorar la competitividad de las empresas y ampliar las oportunidades laborales, teniendo en cuenta de la mayoría de los productores son microempresas”.

Formación más flexible y cercana a la realidad

En esta línea, plantea un modelo formativo más flexible, práctico y cercano a la realidad de las plantas, obradores y centros productivos. Propone impulsar microcredenciales, cursos cortos e itinerarios modulares que permitan adquirir competencias en menos tiempo y facilitar la formación de personas trabajadoras en activo.

Las principales recomendaciones pasan por crear vías rápidas de entrada al sector, con formación básica y especialización posterior; adaptar horarios y calendarios a los turnos laborales y a los picos de producción; reforzar la formación práctica en entornos reales o simulados; y extender la oferta al territorio, con acciones en comarcas y cerca de los centros productivos, muchos en zonas rurales.

También habla de contar con personal docente con experiencia directa en la industria y actualizar de forma periódica contenidos sobre seguridad alimentaria, trazabilidad, digitalización, sostenibilidad y control de calidad.

Además, recomienda reforzar competencias transversales que afectan a todo el sector, como APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), trazabilidad, limpieza y desinfección, etiquetado, alérgenos, normativa alimentaria, microbiología, digitalización aplicada, mantenimiento de primer nivel, logística y sostenibilidad.

Amplia oferta en Asturias

El estudio, para el que se realizaron 54 encuestas, catorce entrevistas en profundidad y cinco mesas de trabajo con empresas, centros de formación y agentes del sector, aborda además la oferta con la que actualmente cuenta Asturias en esta materia. Refleja, por ejemplo, que en el ámbito del Sepepa se ofrecen 17 certificados profesionales y 61 especialidades relacionadas con la industria alimentaria.

Entre los aspectos positivos de la oferta actual, señala que existe una estructura formativa útil para abordar los principales oficios del sector, especialmente en operaciones auxiliares, panadería, pastelería, quesería e industrias lácteas. También identifica un amplio margen para actualizar contenidos, activar especialidades de alto interés y adaptar los formatos a cursos más breves, acumulables y compatibles con la actividad productiva.

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Para la Consejería de Empleo, el objetivo es que este diagnóstico sirva para cubrir vacantes, facilitar el relevo generacional, mejorar la cualificación de las plantillas y reforzar la competitividad de una industria con fuerte arraigo y peso económico y en el empleo en Asturias.