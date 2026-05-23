Fucomi, al servicio de la formación y el empleo desde hace más de 30 años

FUCOMI es una entidad de referencia en Asturias que cuenta con más de tres décadas de experiencia en formación, orientación laboral y promoción del empleo. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa labor vinculada al crecimiento profesional y personal de las personas jóvenes, especialmente en las Cuencas Mineras, donde ha contribuido activamente a la mejora de la empleabilidad y al desarrollo socioeconómico. Su ámbito de actuación abarca diferentes sectores productivos y perfiles profesionales.

La entidad diseña e imparte programas de formación profesional para el empleo dirigidos tanto a personas desempleadas como ocupadas, con el objetivo de mejorar su cualificación, reforzar sus competencias profesionales y facilitar su inserción o promoción laboral. La oferta formativa de FUCOMI incluye cursos vinculados a la industria y los oficios técnicos, así como especialidades relacionadas con el sector servicios, la administración, la atención sociosanitaria, las nuevas tecnologías, la digitalización y las competencias transversales más demandadas por las empresas.

Uno de los principales valores diferenciales de FUCOMI es la calidad y experiencia de su equipo docente. El profesorado combina una sólida preparación técnica con una amplia trayectoria profesional en los sectores en los que imparte formación. La metodología formativa prioriza el aprendizaje aplicado, el trabajo en entornos simulados o reales y el acompañamiento individualizado del alumnado.

Además de la actividad formativa, FUCOMI complementa sus servicios con programas de orientación profesional, asesoramiento individualizado e intermediación laboral, a través de su agencia de colocación y de su portal de empleo. Esta labor permite conectar de manera eficaz a las personas demandantes de empleo con las necesidades de las empresas, facilita oportunidades laborales y apoya los procesos de inserción profesional.

Gracias a este enfoque integral, FUCOMI se ha consolidado como un agente clave en la mejora de la empleabilidad, la formación continua y el desarrollo profesional en las comarcas mineras.