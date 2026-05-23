Inetum plantea un ERE de 456 empleos que afecta a los centros de Asturias
La empresa que adquirió Informática El Corte Inglés cuenta con 300 trabajadores en la región
El expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea la compañía tecnológica francesa Inetum en España afecta a 456 trabajadores y tendrá incidencia en Asturias, donde la compañía tiene cerca de 300 trabajadores repartidos entre los centros de Oviedo y Blimea. Inetum es la antigua GFI, que en 2019 adquirió Informática El Corte Inglés.
Inetum se ha sumado a otras multinacionales del sector de la tecnologías de la información, como es el caso de la también francesa Capgemini, a la hora de ajustar sus plantillas en España ante los cambios que se han producido en el sector (el principal de ellos la irrupción de la inteligencia artificial) y la fuerte competencia en el mercado. "Yo no hablaría de un ajuste de plantilla, yo hablaría de un cambio de modelo y de capacidad operativa", señaló el consejero delegado de Inetum Iberia & Latam, Manuel García del Valle, en un foro empresarial.
Ese cambio de modelo supone prescindir de 456 trabajadores (aproximadamente el 5% de la plantilla) de los centros de Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ciudad Real, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, La Coruña, Vizcaya, Las Palmas, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Badajoz, Valladolid, La Rioja y Asturias.
La mesa negociadora del ERE está formada, en la parte de representación de la plantilla, por 13 miembros, distribuidos de manera proporcional a la representatividad de las secciones sindicales. Esta semana se celebró reunión del periodo de consultas y los sindicatos señalaron que las causas que manifiesta la empresa para justificar el ERE "carecen de fuerza suficiente".
Los sindicatos defienden el mantenimiento de empleo, la voluntariedad en el caso de que haya salidas, compensaciones y la viabilidad de toda la empresa.
En el caso de UGT, este sindicato ha reclamado una ampliación de la documentación presentada por la empresa y una serie de aclaraciones para profundizar en el estudio de las causas organizativas y productivas alegadas. Entre otros aspectos, ha demandado más información sobre la desaceleración del crecimiento de la compañía, sobre la evolución de la masa salarial, sobre la evolución de los precios y del margen de las ofertas, sobre las 592 bajas voluntarias del último año, sobre el listado de las actividades que se consideran improductivas, sobre la relación de puestos que quedan excluidos del ERE y sobre la distribución de las 456 personas potencialmente afectadas entre centros de trabajo, categorías, antigüedades, rangos salariales y colectivos vulnerables.
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