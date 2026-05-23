Una labor que trasciende el ámbito social

La Fundación Marino Gutiérrez Suárez es de los principales catalizadores culturales y sociales de Langreo, tanto a nivel comarcal como regional. Cada año, convoca bajo el mismo nombre sus premios, cuyo fin es el de distinguir sociedad y/o personas que hayan destacado a lo largo de su trayectoria.

Durante el pasado año, la Fundación Marino Gutiérrez Suárez desarrolló diversas actividades culturales y educativas. Entre ellas destaca la convocatoria del XXV Concurso Literario de Redacción, dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos del Principado de Asturias, con el objetivo de fomentar la creación literaria entre los jóvenes.

Asimismo, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Langreo, se celebraron las XXIII Jornadas de Teatro Costumbrista Asturiano, desarrolladas entre enero y marzo en el Nuevo Teatro de La Felguera, con la participación de diferentes compañías teatrales asturianas.

La clausura de las jornadas tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 con la Gala de entrega de premios. La representación «Tratu o trucu», del grupo Carmen López Teatro —el gran ganador del ciclo— se llevó el premio a la mejor obra.

En el ámbito literario, el 27 de noviembre de 2025 se presentó el libro «Los Extras», recopilación de los relatos finalistas del XXIV Concurso Literario de Redacción. Durante el año se celebraron además las reuniones del jurado y la final presencial del certamen en la sede de la Fundación, en La Felguera. Antes, el día 7 de noviembre de 2025, se reunió el jurado para emitir el fallo del XXV Concurso Literario de Redacción. La ganadora fue la alumna Leyre Palacios González, del Colegio Lastra de Mieres, que escribió la obra «El último testigo». Recogió el premio en la gala de los Premios Marino Gutiérrez Suárez, que se celebró el pasado 8 de mayo.

Precisamente, los Premios Marino suponen la máxima distinción que otorga la fundación. Concedidos a personas o entidades que han contribuido, desde diferentes ámbitos y mediante diversas actuaciones, a la mejora y el desarrollo de la sociedad, son un merecido reconocimiento al buen hacer. Los galardones que concede la fundación son: el Premio Especial Marino Gutiérrez Suárez, que recayó en José María Roces; el Galardón Verdes Valles Asturianos, otorgado a la Asociación del Hórreo Asturiano; el Premio a la Creación, Promoción y Desarrollo, que fue para Anchoas Hazas; y el Premio a los Valores Humanos y el Bienestar Social, categoría en la que venció la Asociación LARPA.

Con estas actividades, la fundación reafirma su compromiso con el bienestar social, la difusión de la cultura y el apoyo a la creación artística y literaria.