La lucha de las trabajadoras de las escuelinas llega a Madrid: "No podemos seguir siendo las grandes olvidadas"

Las trabajadoras de las escuelinas llegan a Madrid. CCOO Asturias movilizó este sábado a más de 50 educadoras en la manifestación nacional del ciclo 0 a 3 años. Lo hicieron tras una semana con dos huelgas a nivel regional. "El primer ciclo de Infantil no puede seguir siendo el gran olvidado", aseguran desde el sindicato.

En el encuentro, miles de personas de distintos puntos del país, pintaron las calles de Madrid de amarillo (el color de las camisetas símbolo de su reivindicación), para pedir la bajada de ratios, así como mejoras salariales, refuerzo de personal y recursos.

La protesta, convocada por Confederación General del Trabajo (CGT) y Comisiones Obreras (CC OO) tras la huelga nacional del pasado 7 de mayo, reunió a entre 15.000 y 20.000 personas, según los convocantes, salieron desde Atocha hasta la Puerta del Sol, en una marcha en la que estuvo presente la líder de Podemos, Ione Belarra, así como la eurodiputada de la formación morada Irene Montero, quien subrayó que se trata de "una de las profesiones más importantes de la sociedad".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Cobos, defendió que es de "plena justicia" que se integre este ciclo "de pleno" en el sistema educativo y apostó por "presionar mucho" al Gobierno y al Congreso para que estén dispuestos a asumir las reivindicaciones del colectivo.

Sin embargo, ha lamentado que la actual aritmética parlamentaria sea un obstáculo para estos avances, entre ellos, que las trabajadoras de centros públicos estén integradas en el estatuto del empleado público. "No se trata de bajar el precio de las plazas, sino de que se incorpore este ciclo como parte del sistema educativo", insistió Cobos.