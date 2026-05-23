Playas y terrazas llenas en el tercer día de sofoco en la región: otra vez por encima de 30 grados y golpes de calor en la calle

Tercera jornada consecutiva de elevado calor en Asturias, con un tiempo más propio del mes de agosto que de la recta final de la primavera. Lejos de dar tregua, los termómetros se mantuvieron este sábado en valores inusualmente altos para esta época del año.

Los mercurios volvieron a rozar o incluso superar la barrera de los 30 grados. Aunque ligeramente más bajas que en los dos días anteriores, las temperaturas rompieron con las previsiones, que anunciaban una mayor moderación de la que finalmente se vivió. La máxima del día se registró en Tineo, donde se alcanzaron los 31,8 grados, seguida muy de cerca de los 31,7 grados de Mieres y los 30,9 grados de Salas.

El ambiente veraniego se dejó ver en toda la región con playas y terrazas llenas en un sábado insólito para el mes de mayo. En Oviedo el termómetro llegó hasta los 29,8 grados, mientras que, en la costa, Gijón alcanzó los 29,2 grados y Avilés se quedó en 28,4.

Aunque esta situación también dejó algún que otro susto. En la Cuesta del Cholo, el popular enclave donde los gijoneses se reúnen para tomar sidra, los servicios sanitarios tuvieron que atender a dos personas por sendos golpes de calor.

Pero esos cielos despejados, sin embargo, desaparecieron a lo largo de la tarde. El aumento de la inestabilidad hizo que la Agencia Estatal de Meteorología activase un aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en prácticamente toda la región, con la excepción del litoral occidental. Las tormentas, localmente intensas, descargaron con especial fuerza en zonas del interior. De hecho, en Ibias se registraron 11,8 litros por metro cuadrado en apenas una hora, convirtiéndose en el punto con mayor acumulación de precipitaciones de todo el país durante la jornada.

De cara al domingo, la Aemet pronostica un escenario de inestabilidad. Se esperan cielos mayormente cubiertos, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo, especialmente en áreas de la cordillera. Por este motivo, continúa activo el aviso amarillo en los Picos de Europa y en el suroccidente asturiano.

Pese a este cambio en las condiciones atmosféricas, el calor no desaparecerá por completo. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, aunque con un ligero descenso en la costa, donde se prevén máximas de 26 grados en Gijón y 27 grados en Avilés. En el interior, en cambio, el calor seguirá apretando: Oviedo podría volver a alcanzar los 30 grados, mientras que en Mieres no se descarta que se repitan registros cercanos a los 31 grados.

Asturias alarga así su episodio de calor atípico para estas fechas que acompaña, además, con tormentas. El verano se empeña en ganar terreno a la primavera.