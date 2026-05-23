Salvas de honor en homenaje a los asturianos que pararon los pies a Napoleón

Doscientos dieciocho años después, Asturias ha vuelto a alzarse este sábado contra la invasión napoleónica de 1808, en una escenificación celebrada en Oviedo bajo el impulso de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias y con el protagonismo de la Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias (ARHCA), que da vida al Regimiento de Milicias Provincial de Oviedo de 1808.

El 25 de mayo de 1808, la Junta General del Principado se proclamó soberana y declaró la guerra a Francia. En dependencias de la Catedral de Oviedo, el órgano representativo de los asturianos asumió la soberanía, porque el rey Fernando VIl estaba retenido en Francia. La Junta se constituyó en Junta revolucionaria. Decidió enviar comisionados al Reino Unido y así internacionalizar el conflicto. Además, propuso que en todas las provincias se conformaran Juntas Patrióticas.

Aquella reacción que situó al pueblo asturiano frente a la todopoderosa Francia ha sido representada de nuevo en la calurosa mañana de este sábado. Primero, la comitiva salió en procesión cívica desde la Plaza del Ayuntamiento en dirección a la Corrada del Obispo. A continuación, se celebró el acto conmemorativo en la Sala Capitular de la Catedral.

La Guardia de Honor lanza salvas

Tras el acto, en la sala contigua fue colocada una corona de laurel ante las lápidas conmemorativas del primer y segundo centenarios de los hechos, mientras la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpretaba el himno nacional.

A continuación, en la Corrada del Obispo, la Guardia de Honor lanzó unas salvas para, acto seguido, avanzar en procesión cívica hasta la calle Cimadevilla, esquina con Altamirano, donde fue colocada otra corona de laurel bajo las lápidas allí instaladas en honor de los patriotas que intervinieron en los hechos.

La Banda de Gaitas cerró el acto con el himno de Asturias.

Presidió la ceremonia la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez. Intervinieron el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias, José María Fernández y la doctora en Historia Alicia Vallina Vallina, quien pronunció la conferencia “Arte y guerra. El expolio napoleónico en España”.

Noticias relacionadas

Asistieron concejales de varios grupos del Ayuntamiento de Oviedo y diputados de la Junta General del Principado, entre ellos el presidente regional del PP, Álvaro Queipo.