Tensión en el centro de Oviedo entre huelguistas de las cadenas de ropa y comercios abiertos
La protesta de UGT y USO por la modificación del convenio en Asturias, con unos 300 manifestantes, deja escenas encendidas
Unas 300 personas han acudido este sábado a la manifestación convocada en el centro de Oviedo por UGT y USO en contra del preacuerdo estatal firmado por la patronal ARTE (mayoritaria en el sector textil) y los sindicatos Fetico y CC OO, que según los convocantes supondrá una “pérdida histórica de derechos” para los trabajadores a partir de 2029, cuando caducará el convenio recientemente firmado en Asturias.
La marcha, que ha partido de la calle Uría y ha recorrido las principales vías del centro de la ciudad (donde abundan los comercios afectados por el preacuerdo), ha generado escenas de fuerte tensión entre los manifestantes y algún establecimiento que, a pesar de la huelga convocada este sábado a nivel nacional, ha abierto sus puertas a los clientes.
Al poco de iniciarse el recorrido, los huelguistas se han detenido ante el local de una conocida cadena de ropa ubicada en la calle Uría. El establecimiento, a pesar de estar abierto al público, tenía su persiana medio bajada. Los manifestantes, al grito de “¡esquiroles!”, y pitando sus silbatos y lanzando petardos, han increpado a los trabajadores en el interior del local. La escena subió de tensión cuando algunos de los huelguistas se encararon con el vigilante de seguridad del comercio, que en un momento dado amagó con recurrir a su porra. Unos pocos huelguistas llegaron a acceder al interior del recinto, pero finalmente se retiraron, reanudándose así la marcha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- Asturias, la única comunidad del norte que no sabe qué hacer con miles de toneladas de basura: el errático rumbo de Cogersa
- Asturias es un horno: Gijón y Mieres superan los 36 grados, pero el día acabará con tormentas, fuertes vientos e incluso galernas
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"