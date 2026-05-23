Tensión en el centro de Oviedo entre huelguistas de las cadenas de ropa y comercios abiertos

Unas 300 personas han acudido este sábado a la manifestación convocada en el centro de Oviedo por UGT y USO en contra del preacuerdo estatal firmado por la patronal ARTE (mayoritaria en el sector textil) y los sindicatos Fetico y CC OO, que según los convocantes supondrá una “pérdida histórica de derechos” para los trabajadores a partir de 2029, cuando caducará el convenio recientemente firmado en Asturias.

La marcha, que ha partido de la calle Uría y ha recorrido las principales vías del centro de la ciudad (donde abundan los comercios afectados por el preacuerdo), ha generado escenas de fuerte tensión entre los manifestantes y algún establecimiento que, a pesar de la huelga convocada este sábado a nivel nacional, ha abierto sus puertas a los clientes.

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Al poco de iniciarse el recorrido, los huelguistas se han detenido ante el local de una conocida cadena de ropa ubicada en la calle Uría. El establecimiento, a pesar de estar abierto al público, tenía su persiana medio bajada. Los manifestantes, al grito de “¡esquiroles!”, y pitando sus silbatos y lanzando petardos, han increpado a los trabajadores en el interior del local. La escena subió de tensión cuando algunos de los huelguistas se encararon con el vigilante de seguridad del comercio, que en un momento dado amagó con recurrir a su porra. Unos pocos huelguistas llegaron a acceder al interior del recinto, pero finalmente se retiraron, reanudándose así la marcha.