TK Elevator construye una fábrica de escaleras mecánicas en Arabia, uno de los mercados clave de su planta en Asturias

TKE Alat, una alianza formada por TK Elevator y Alat, una empresa del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, ha anunciado la construcción de una fábrica de ascensores y escaleras mecánicas en la Ciudad Industrial de Dammam, en Arabia Saudita. Según sus promotores, la planta dará respuesta a las crecientes necesidades de movilidad urbana vertical de Arabia Saudita y del conjunto de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), un área que constituye uno de los principales focos de negocio de la planta de escaleras mecánicas y pasillos rodantes que TK Elevator tiene en Asturias bajo la denominación de TK Escalator Norte.

Fuentes sindicales señalaron que en la plantilla de la fábrica de La Pereda, en Mieres, formada por 350 trabajadores, "hay inquietud". Temen que la nueva fábrica de Arabia Saudita reste actividad a la planta asturiana, que durante los últimos años ha tenido a Oriente Medio como uno de sus principales mercados. De hecho, uno de los mayores pedidos que ha cubierto la factoría mierense ha sido la construcción de 390 escaleras mecánicas para las líneas 1 y 2 del metro de Riad, en Arabia Saudita.

A la inquietud por ese nuevo competidor interno se suma la generada por el anuncio, de hace menos de un mes, de que el fabricante de ascensores finlandés Kone, cuarto grupo mundial del sector de la elevación, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de TK Elevator, propiedad de los fondos de inversión Advent y Cinven, que se quedaron con el negocio de elevación de ThyssenKrupp. En Asturias, TK Elevator tiene, además de la fábrica de escaleras mecánicas de La Pereda, una fábrica de pasarelas de aeropuertos (TK Airport Solutions) en Baiña, también en Mieres, y un centro de I+D en Gijón. En total, cerca de 800 trabajadores.

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TK Elevator y Alat se aliaron en agosto de 2025 para desarrollar una inversión conjunta de 160 millones de euros que tiene como objetivo crear un fábrica de ascensores y escaleras mecánicas de última generación en Arabia Saudita. La empresa conjunta ha anunciado ahora que la planta se construirá en la Ciudad Industrial de Dammam, ocupará 40.000 metros cuadrados y estará bajo la gestión de la Autoridad Saudita para Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (MODON). Se prevé que la planta esté terminada a finales de 2027.