Agenda: qué hacer hoy domingo, 24 de mayo en Asturias

Oviedo

Ciclo de cine RADAR en el Teatro Filarmónica de Oviedo

A las 19.00 horas, en el Teatro Filarmónica, dentro del ciclo de cine RADAR, proyección de "Aún estoy aquí", película de Walter Salles ganadora del "Oscar" a mejor película internacional, que retrata la historia de la familia Paiva en el Brasil de la dictadura militar de los años setenta.

Concurso de Canción Asturiana

A las 12.00 horas, en el Teatro Filarmónica, primeras finales del Concurso de Canción Asturiana "Ciudad de Oviedo 2026".

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Kuivi Almacenes

A las 14.00 horas, en Kuivi Almacenes, concierto de Pastor Eléctrico, banda gallega con componentes de Holywater, Allova y Maltien, que presenta su primer trabajo. Acceso libre.

Matadero Uno

A las 12.30 horas, en la librería Matadero Uno, Anton Rei presenta "Miles de locos", acompañado por el editor Julio Gómez.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Gijón

Centro de Cultura Antiguo Instituto

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto se clausura hoy la exposición de la fotógrafa Sakiko Nomura, "Tierna es la noche", organizada por Fundación Mapfre con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura. Y con ese motivo hay una programación especial. Hoy domingo, a las 11.30 horas, la artista, una de las fotógrafas japonesas más destacadas de su generación, visitará la exposición para hacer un recorrido comentado con el público. La entrada es libre hasta completar el aforo. Una hora después, a las 12.30 horas, se proyectarán los cortometrajes "Hiroki", "Flower y Sea", dirigidos por Sakiko Nomura. El compositor y pianista Joel Ribeiro, autor de la musicalización, interpretará la banda sonora en directo. La entrada es libre.

Laboral Centro de Arte

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial acoge este fin de semana una nueva edición del LABShop. Este mercadillo de arte y diseño, que se erige como una de las actividades con mayor seguimiento del Centro de Arte, afronta su edición primaveral con un amplio programa que abarca desde actividades infantiles, charlas y talleres, hasta conciertos, DJ y zona gastro. Con entrada gratuita, el mercado estará activo hoy domingo en horario de 11 a 20.00 horas. Además, habrá actividades complementarias como un taller gratuito de Baile Asturiano, con el grupo folklórico Trebeyu (12.30 a 13.30 horas); concierto de "Siset" (14.00); charla-coloquio gratuita "El arte como refugio y visibilidad", con el Colectivo BERDE (16.00 horas); taller gratuito de creación literaria "Dibújame un cuento", con Crudo Prints (17.00); y taller de bordado de abalorios (17 a 19.30 horas; 25 €).

Laboral Ciudad de la Cultura

Con motivo de su décimo aniversario, Asturias Paraíso Natural Film Commission ha organizado dos visitas guiadas especiales que descubrirán a los participantes el amplio historial cinematográfico que esconde Laboral Ciudad de la Cultura, sede de la film commission, con detalles y anécdotas de los rodajes y grabaciones que han tenido lugar en ella: películas, series, videoclips, programas de televisión… Los puntos de visita son el Patio Corintio, Hall de oficinas, Plaza, Sala de Pinturas y Paraninfo. Está dirigido a todos los públicos y dura 50 minutos cada pase, que será a las 11.30 y 13.00 horas.

Iglesia de la Laboral

Scarlet Rivera, Rob Stoner, miembros originales de la banda de Bob Dylan, y el multiinstrumentista Riccardo Maccabruni (Makka) celebran hoy en la Iglesia de la Laborall, dentro de una pequeña gira por España, los 50 años del emblemático álbum de Bod Dylan publicado en 1976, "Desire". El concierto se presenta como una oportunidad única para revivir en directo una de las etapas más celebradas de la trayectoria de Bob Dylan, de la mano de algunos de sus protagonistas. El concierto comienza a las 13.00 horas y cuesta 20 euros.

Paraninfo de la Laboral

El programa FICXPlus: Laboral Cinemateca incluye hoy en su programación la proyección de "Dos fiscales", de Sergei Loznitsa, a las 19.00 horas.

Teatro de la Laboral

El comediante uruguayo Facu Díaz lleva hoy su espectáculo "Esto no es culpa de nadie" a la Laboral. Será a las 19 horas (18 euros).

PatiOH! de la Laboral

En el restaurante-terraza de la Laboral hoy habrá sesión vermú con el grupo "Belekate", a las 13.30 horas.

Jardín Botánico

Esta mañana, de 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar en el Botánico un taller para adultos sobre mariposas. De forma didáctica, Alberto Martínez (Taxus) enseñará a identificar las especies de mariposas que en esta época del año visitan el Botánico. Tras una breve introducción al mundo de las mariposas (lepidópteros), se hará un recorrido práctico de reconocimiento, en busca de ejemplares que serán capturados, identificados mediante unas sencillas claves, y posteriormente liberados. Además, este taller forma parte de un seguimiento real de Mariposas diurnas BMS España. No se requieren conocimientos previos.

Museo Evaristo Valle

Hoy tendrá lugar una visita guiada titulada "De la piedra al bronce. El jardín esculpido", con Carmen Estrada Fernández, a las 12.30 horas. Una visita para disfrutar del jardín del museo y conocer las esculturas que están distribuidas por él, de artistas como Pablo Maojo, Javier del Río, Fernando Alba, Carmen Castillo o Amador, entre otras manifestaciones más clásicas. Dura una hora y el precio de la visita es 7 euros.

Fiestas de El Llano

Hoy sigue la programación de las Fiestas del barrio de El Llano con sesión vermú con José Taboada (13.00 horas), gran paellada vecinal (14.30 horas); "Ther Clovers" (18.00 horas); Mina Longo "20.00 horas) y el Dj Hugo a las 22.00 horas. El recinto ferial abrirá a las 17.00 horas.

Gijón de Pinchos

Hoy es el último día en el que se puede disfrutar del 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto de Silvia Pérez Cruz

El Teatro Palacio Valdés recibe a las 19.00 horas a Sílvia Pérez Cruz, una de las voces más personales de la música española, dentro de su "Gira 2026". Las entradas tienen un precio de entre 45 y 75 euros.

Feria del queso y el vino

La Pista de la Exposición acoge la XLIV Feria del Queso y el Vino, con queserías asturianas y nacionales, vinaterías y panaderías. Las queserías abren de 11.30 a 15.30 y de 17.30 a 21.00 horas; las vinaterías, de 11.00 a 22.00 horas.

Fiestas en Villalegre

Las Fiestas del Puchero de Villalegre celebran su última jornada con un torneo de fútbol infantil, a las 10.00 horas, en el campo de La Luz, y la XIX Comida Popular de Villalegre, a las 14.00 horas.

Afrilés en El Muelle

El parque del Muelle acoge de 12.00 a 18.00 horas la jornada central de Afrilés, con liturgias del té, puestos de libros, mercadillo solidario, sabores africanos, canciones saharauis, taller de danza con Gniele Diarra y percusión senegalesa.

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Los alumnos del IES Bernaldo de Quirós representan "Miles gloriosus", de Plauto

Mieres se sube a las tablas. La villa acoge la representación de la obra "Miles gloriosus", a cargo del taller de teatro del IES Bernaldo de Quirós.

"Miles gloriosus", de Plauto. / LNE

Será en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Mercadillo de segunda mano en Mieres

Mieres acoge este fin de semana un mercadillo de segunda mano en el parque Aníbal Vázquez. Hoy domingo funcionará de 10.30 a 15.00 horas. A las 11.00 habrá el taller "Customizo mi ropa", para menores a partir de 12 años.

Teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera será escenario hoy de la representación de la obra "La noche de los desdichados", a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Será a las 19.00 horas.

Cine en Lena

Dentro del ciclo "El cine nel Vital Aza" se proyecta hoy en teatro de Pola de Lena la película "Zona 3". Será a las 19.00 horas y el precio de la entrada es de 4,71 euros.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición "Planeta herido", compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre, hasta el 15 de junio, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 14.00 horas. Además, también puede visitarse el primer miércoles de mes.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y ­domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

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Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.