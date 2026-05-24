Asturias baraja sacar su basura a León: la alternativa que maneja Cogersa para solucionar uno de sus grandes dilemas

La basura de Asturias generada en Cogersa para la que el Principado no tiene salida al causar rechazo las opciones barajadas dentro del territorio asturiano podría tener destino fuera de la fronteras de la región.

Entre las alternativas que maneja el consorcio para dar destino al combustible sólido recuperado (CSR), que es la basura que generará la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (la Plantona) tras el tratamiento que se ejecutará en sus instalaciones, está la de un posible traslado de parte de ese material a la cementera de La Robla (León), donde podría tener fines como combustible en procesos industriales, según fuentes conocedoras.

La opción aparece en un momento especialmente delicado para Cogersa, inmerso en una crisis interna por el futuro de la Plantona y por la falta de un modelo definitivo para gestionar los residuos no reciclables.

El complejo, inaugurado en enero de 2024 y paralizado desde abril tras un incendio de grandes dimensiones, fue diseñado precisamente para producir unas 150.000 toneladas anuales de CSR a partir de la basura mezclada que no separan los ciudadanos.

El problema es que Asturias sigue sin tener definido qué hacer con ese material. El CSR puede emplearse como combustible alternativo en determinadas industrias, pero el Principado nunca llegó a cerrar una estrategia estable para absorber toda la producción prevista de la planta. Hay una gran parte del CSR que se genera que, a día de hoy, no tiene utilidad.

En ese contexto aparece la posibilidad como destino de estos residuos de la cementera de La Robla, propiedad de Cementos Tudela Veguín, empresa de los Masaveu, una de las instalaciones industriales históricas del norte de España.

La fábrica leonesa, completamente renovada en 2004, lleva años utilizando combustibles alternativos derivados de residuos para alimentar sus hornos, dentro de los sistemas de valorización energética implantados en el sector cementero.

Pero la vía de las cementeras no es nueva en Asturias. De hecho, el Principado ya contempló que parte del combustible derivado de residuos pudiera acabar en la fábrica de Aboño, también propiedad de Tudela Veguín.

Fuentes consultadas precisan, no obstante, que el envío del CSR a La Robla es todavía una alternativa en estudio y no una decisión cerrada. Además, para que esa opción pudiese salir adelante, Cogersa tendría primero que sacar a licitación la gestión o valorización de ese combustible derivado de residuos, un procedimiento al que posteriormente podrían concurrir distintas empresas interesadas.

La fórmula permitiría al consorcio buscar una salida industrial para parte del material generado por la Plantona tras su proceso de cribado de la basura no separada por los ciudadanos, evitando incrementar todavía más la presión sobre el vertedero central de Serín, que ha tenido que ser ampliado en los últimos años.

La búsqueda de soluciones externas evidencia además el bloqueo que sigue rodeando al modelo asturiano de residuos. Mientras que Galicia, Cantabria o el País Vasco cuentan desde hace años con infraestructuras propias de valorización energética o incineración para tratar la fracción resto, Asturias continúa sin resolver el destino final de buena parte de la basura que genera. Y, al menos por un tiempo, la situación se podría encontrar en La Robla, más allá de la autopista del Huerna, donde el transporte del CSR debería pagar, hoy por hoy al menos, el caro peaje que lastra al transporte asturiano para salir hacia la Meseta. Salvo que se optase, claro está, por la ruta del puerto de Pajares.