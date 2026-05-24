Las batallas de un frente más unido que nunca: el Foro del Noroeste reivindica el Corredor Atlántico, el fin de los peajes "ilegales" y una financiación justa

El II Foro del Noroeste, organizado el pasado martes en Oviedo por Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, reforzó la unidad de acción de Asturias, Galicia y Castilla y León en torno a una ambición compartida: dejar de actuar como periferia y consolidarse como una macrorregión estratégica. La cita fue encabezada por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, que abrió el encuentro con una llamada a intensificar la cooperación entre las tres comunidades para convertir "esta macrorregión en uno de los motores estratégicos y económicos de España y Europa".

En el foro intervinieron los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León –Adrián Barbón (PSOE), Alfonso Rueda (PP) y Alfonso Fernández Mañueco (PP)–, además de una amplia representación empresarial de primer nivel de las tres regiones. El encuentro llegó, además, en un momento clave, ante la inminente visita, la próxima semana, del coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que se reunirá con Barbón para abordar una infraestructura que el Noroeste considera decisiva para competir, atraer inversiones y fijar población. El Noroeste está desde este martes más unido y varios son sus frentes de batalla.

Corredor Atlántico: la prioridad que condiciona todo. La primera conclusión fue nítida: sin Corredor Atlántico y sin red logística intermodal, el Noroeste seguirá compitiendo en desventaja. No se habló solo de trenes, sino de puertos, polígonos, mercancías, exportaciones, empleo e industria. Barbón pidió al Gobierno central que "lo que se refleja en los presupuestos se tiene que ejecutar"; Rueda lamentó que, hasta ahora, haya habido "nada de nada", y Mañueco reclamó "un impulso más decidido" porque, dijo, "si queremos que todo el interior del país tenga población, necesitamos infraestructuras". Las patronales lo bajaron al terreno empresarial: María Calvo Carvajal, presidenta de Federación Asturiana de Empresarios (FADE), defendió que no es "subsanar un agravio", sino una cuestión de "eficiencia y competitividad"; su homólogo gallego, Juan Manuel Vieites, avisó de que hacen falta "infraestructuras conectadas con los puertos"; y Juan María Vallejo, presidente de patronal leonesa y vicepresidente de CEOE Castilla y León, pidió "meter una marcha más".

Peajes: el símbolo de una desigualdad visible. Otra gran prioridad compartida fue la supresión de los peajes del Huerna y la AP-9 gallega. El Foro los convirtió en algo más que una reivindicación de usuarios: un sobrecoste para mercancías, turismo, movilidad laboral y empresas. Barbón fue contundente al recordar que el debate ha pasado de considerar estos peajes son "injustos" a contar con el convencimiento de la Unión Europea de que sus prórrogas fueron "ilegales". Rueda sostuvo que, si se tratara de otros territorios, ya no se estaría hablando del problema, y Mañueco apoyó ir "juntos" porque los peajes "hacen perder competitividad". La unidad de fuerza exhibida, más allá de las siglas políticas de los gobiernos autonómicos, en el Foro del Noroeste respecto a esta materia es rotunda.

Financiación: pagar los servicios donde son más caros. El tercer gran asunto común fue la financiación autonómica. Las tres comunidades comparten una realidad: población envejecida, dispersa, orografía compleja y baja densidad. Eso encarece sanidad, educación, dependencia, transporte y servicios rurales. Barbón defendió que solidaridad y equidad son "irrenunciables" y que no bastan el número de habitantes y la capacidad fiscal como varas de medir. Rueda rechazó un modelo en el que "cada uno se las componga como pueda" y Mañueco pidió una negociación "multilateral". La financiación, en definitiva, debe calcular el coste real de prestar servicios, no solo el volumen de población o la capacidad fiscal. No existe diferencia de criterios en esta materia

Energía: la ventaja que necesita redes. El Noroeste tiene músculo renovable, industria electrointensiva y proyectos ligados al hidrógeno verde, pero la energía solo será ventaja si hay redes suficientes. En la mesa energética, Manuel Menéndez, presidente de EDP, lo resumió con una advertencia: "Necesitamos que la regulación avance. Está bien debatir, pero más importante es hacer". El CEO de Redeia, Roberto García Merino, coincidió en que el "despliegue de redes" es inexcusable. La oportunidad está en convertir electricidad competitiva en inversión industrial; el riesgo, en que la falta de conexión bloquee proyectos llamados a ser el motor del Noroeste.

Demografía: la población como motor. La jornada dejó otro mensaje: sin gente no hay economía territorial. El envejecimiento ya no se trató como un problema social, sino como un límite al crecimiento. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, habló del "invierno demográfico" que "lastra el relevo generacional de la fuerza laboral". Y por ello Rueda defendió atraer retorno e inmigración ordenada –"a la gente no se le puede obligar a tener hijos; se le puede animar"–, mientras Barbón reivindicó la recuperación de población en Asturias, alabando precisamente el plan de retorno de la emigración ejecutado en Galicia, en el que se inspira el Principado. Y en el Foro se arrojó el convencimiento de que vivienda, servicios, transporte y empleo constituyen los grandes pilares de una buena política demográfica.

Formación: conectar aulas y empresas. Las dificultades para encontrar trabajadores, especialmente para puestos cualificados, fue uno de los diagnósticos del Foro. La respuesta pasa por una FP dual, prácticas, reciclaje profesional y una universidad más pegada a las necesidades productivas. Domingo Mirón, CEO de la Universidad Alfonso X, advirtió de que "se acabó" el modelo de estudiar una vez y construir toda una carrera sobre esa formación. Ángela Santianes, presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, fue más directa: el sistema falla si no orienta talento hacia ingenierías y carreras STEM, "donde se la juega el país". Sin personal cualificado que acompañe a las inversiones, el avance puede colapsar.

Reindustrialización: autonomía estratégica atlántica. El Foro situó al Noroeste ante una oportunidad europea en campos como la defensa, el naval, la salud, la alimentación, el automóvil, la minería crítica y la transición energética. Se puso sobre la mesa que, para captar proyectos, la macrorregión tiene la ventaja: de su "enorme potencial para la generación de energías renovables". También en minería –quedó patente la existencia de una industria extractiva sostenible– se pidió "determinación política" para aterrizar la regulación europea sobre materias críticas, que son aquellas más preciadas en el mundo actual. La conclusión es que el Noroeste puede dejar de verse como periferia si actúa como plataforma industrial atlántica, y para ello requiere de suelo, energía, logística y seguridad jurídica.

Menos burocracia y más seguridad regulatoria. La queja empresarial contra la sobrerregulación apareció en los debates sobre energía, alimentación, logística, minería e industria. No se reclamó desregular sin control, sino tramitar mejor y más rápido. Eduardo Davila, del Grupo Davila, alertó de que una mala implantación normativa puede retener mercancías y disparar costes. Se pusieron sobre la mesa la simplificación administrativa, los plazos claros y las ventanillas únicas como condición para que las oportunidades no se pierdan antes de empezar.

Innovación, tamaño e inteligencia artificial. El Noroeste tiene talento y empresas sólidas, pero necesita que crezcan. Pedro Luis Fernández, presidente de GAM, lanzó una frase que resonó en el Foro: "El emprendedor es un héroe", pero cuando crece "pasa a ser un villano". Antonio Agrasar, CEO de Plexus, recordó que la innovación no puede quedarse en I+D, sino que debe escalar a los procesos productivos, y definió la inteligencia artificial como "una ola que es un tsunami" al que el Noroeste debe sumarse. Pablo Martín, de Izertis, añadió la clave territorial: no falta talento, falta un ecosistema que lo retenga para fortalecer las posibilidades.

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Pymes, campo y turismo: la economía que fija territorio. Sin embargo, y pese a la necesidad de que las empresas crezcan, otra conclusión rotunda fue que no todo se juega en grandes proyectos. Las pymes, el campo, la distribución alimentaria, la ganadería, la pesca y el turismo rural sostienen pueblos. Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, lo expresó así: "Donde hay pymes la gente quiere vivir". José Armando Tellado, CEO de Central Lechera Asturiana, pidió más "respeto" al campo y advirtió de la falta de relevo generacional. Y en turismo, Asturias, Galicia y Castilla y León compartieron apuesta por la calidad, la sostenibilidad, el Camino de Santiago, la España Verde y el gran eclipse del 12 de agosto como oportunidad para hacer demostración de fuerza, puesto que el Noroeste es un gran destino para quienes quieren disfrutar de la cita. La síntesis final fue la que dejó Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica: el Noroeste tiene "visión, valor y voluntad". Ahora necesita ejecución.