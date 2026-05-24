El calor no da tregua, Asturias roza hoy los 30 grados y en San Lorenzo no cabe ni un alfiler (y ojo, que mañana vuelve a subir el termómetro)

El calor que se siente este domingo en Asturias desde primera hora de la mañana (en Oviedo los termómetros ya marcaban 23 grados a las 10.00 horas) es solo un pequeño oasis en comparación con lo que se espera para mañana: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo en la zona central asturiana y en la Cordillera por temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados.

Hoy, sin embargo, la máxima se ha registrado en el concejo de Mieres, con 29,6 grados. Le siguen muy de cerca Salas, con 29,3 grados, y Cabrales, con 28,4. La cuarta posición es para la capital, donde el mercurio subió este mediodía hasta los 28,2 grados.

La costa se libra (aunque no mucho) de esta situación, y la imagen de la jornada es la de playas completamente abarrotadas. En Gijón se han alcanzado los 25,6 grados y no se prevé que se superen los 26 grados. Una temperatura agradable que ha hecho que los asturianos se lancen a San Lorenzo en una estampa más propia de agosto que de finales de mayo. Lo mismo ocurre en Avilés, donde las máximas rondarán los 27 grados. En el oriente, la temperatura se suaviza aún más: en Llanes, los termómetros marcaron este domingo 21,8 grados y no subirán de los 24.

Mañana, sin embargo, el Principado no bajará de los 26 grados en las horas centrales del día, en torno a las 15.00 horas. Y se podrán alcanzar los temidos 34 grados en áreas del centro como las cuencas mineras u Oviedo. Pero hay que tener cuidado porque también activa la Aemet para mañana alertas por tormentas (aunque con peligro bajo) en todo el territorio regional a excepción del litoral oriental. Será, previsiblemente, por la tarde cuando puedan llegar esas precipitaciones tras una mañana soleada.

Según las previsiones, al calor acompañará a los asturianos (de momento) hasta el próximo jueves, con picos de entre 29 y 32 grados en Oviedo, 22 y 28 grados en Gijón y 25 y 32 en Avilés. El día más "suave" de esta última semana de mayo será el martes pero, al igual que hoy, será solo una pequeña tregua.

El buen tiempo, ya con temperaturas mucho más suaves (sobre 22 grados), parece se quedará en el Principado hasta final de mes para poner el broche a un mayo inusualmente caluroso.