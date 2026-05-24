Caos dominical en la autopista del Huerna al averiarse un camión junto al túnel del Negrón: retenciones y tráfico desviado mientras se apartaba al vehículo
La Guardia Civil tuvo que llevar la circulación por la nacional de Pajares mientras se apartaba el vehículo pesado para generar un paso alternativo
La vía recuperó la normalidad tras más de una hora de atascos
Caos dominical en la autopista del Huerna. La vía de pago (AP-66) que comunica Asturias con la Meseta vivió esta tarde importantes atascos tras sufrir un percance un camión cerca de los túneles del Negrón, en el concejo de Lena. La Guardia Civil tuvo que desviar el tráfico momentáneamente por el puerto de Pajares mientras lograban apartar al vehículo pesado para generar un paso alternativo en la misma autopista, a donde ya ha vuelto la circulación en sentido a León, aunque con retenciones.
Al parecer, según ha podido saber este periódico, el camión "hizo la tijera", quedándose parado en mitad de la plataforma de salida de Asturias hacia la Meseta. A partir de ahí comenzaron a formarse atascos en pleno domingo, un día de mucho tráfico al concluir el periodo de descanso del fin de semana.
Aunque el incidente en sí no fue grave, la situación y era compleja, puesto que había que retirar al vehículo pesado para poder dejar paso. Mientras tanto, muchos coches que circulaban para salir de Asturias se encontraron con un desvío obligatorio por la nacional que cruza el puerto de Pajares. Y, para más inri, en esta complicada carretera también se produjo un siniestro leve que ralentizó la circulación.
El incidente con el camión en el Huerna tiene especial afectación dado el estado de la autopista, con tráfico regulado y parcial en algunos túneles por las largas obras en los mismos y con un bypass en la zona del gran argayo de noviembre de 2024 que inhabilita un carri.
Pasadas las 18.30 horas, los agentes consiguieron retirar el camión hacia el arcén, restableciendo la circulación tras una hora y media de retenciones.
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