El diputado del PSOE Ángel Morales, evacuado en helicóptero al clavarse un hierro cuando entrenaba carrera de montaña en Llanes
El ingeniero y político llanisco sufrió un desgarro en un brazo mientras hacía deporte con sus perros por la sierra del Cuera
El diputado autonómico del PSOE Ángel Ricardo Morales Fuentecilla, llanisco de 67 años, resultó ayer herido en un brazo al clavarse una varilla cuando, haciendo deporte con sus perros, intentaba saltar un cierre de fincas para el ganado.
Morales hubo de ser rescatado por el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), que a continuación lo evacuó al Hospital de Arriondas, donde permanece ingresado.
Los hechos tuvieron lugar al filo de las 16.00 horas en el pico La Muezca, en la sierra Cuera, en una ladera que cae hacia la localidad de Parres (Llanes). Aficionado a las carreras de montaña, Ángel Morales realizaba un entrenamiento con dos de sus perros. En su intento de saltar el cierre, sufrió un desgarro en un brazo, llamó al 112 y facilitó las coordenadas del lugar en el que se hallaba.
Dado que se hallaba en una zona sin acceso por carretera, acudió el helicóptero del SEPA. Una vez llegado al helipuerto del Hospital de Arriondas, y en vista de que la lesión no revestía mucha gravedad, Ángel Morales se tranquilizó y ya pudo dirigirse el centro sanitario por su propio pie. Minutos después, los médicos pudieron constatar que la herida era leve.
Mientras tanto, de los dos perros se hizo cargo un amigo de político llanisco.
Maratoniano y ajedrecista
Ingeniero técnico de obras públicas y aficionado al ajedrez, Ángel Ricardo Morales Fuentecilla ha desempeñado diversos cargos en el PSOE llanisco. En el año 2022, compitió con el expresidente del Principado, Antonio Trevín, para liderar el partido de Llanes. En la Junta General del Principado es portavoz de la Comisión de Administración Autonómica y Medio Ambiente.
Atleta veterano, Ángel Morales ha finalizado varias decenas de maratones y ultra maratones de montaña y asfalto, así como diversas competiciones en pista.
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