A partir de las 17 horas en el norte, incluido Asturias, llegan "lluvias fuertes, granizo y vendavales", alertan los expertos en meteorología: "Entre 15 y 20 litros en menos de una hora"

Las altas temperaturas, elevadas para esta época del año, volverán a marcar la jornada meteorológica de este domingo 24 de mayo en toda España, con posibilidad de superar los 34 o 36 grados en algunas zonas del suroeste peninsular, el este o en Canarias.

En concreto, las temperaturas aumentarán en Canarias, de forma notable en el caso de las máximas en las islas orientales, llegando a los 28 grados en Tenerife. El termómetro en Sevilla, Córdoba o Cáceres alcanzará los 36 grados y se quedará muy cerca, en 35 grados, en Lleida, Zaragoza o La Rioja.

A su vez, las mínimas también subirán en Andalucía (con 20 grados en Almería, Jaén o Sevilla) y en algunas zonas de Castilla-La Mancha, Aragón o Alicante, donde no descenderán de los 18 grados.

En general, este domingo predominarán los cielos despejados aunque en el noroeste peninsular y, en menor medida, en los Pirineos occidentales, se darán episodios de tormentas y chubascos fuertes, con granizo y rachas intensas de viento.

La dana, situada al oeste de Galicia, inestabilizará el cuadrante noroeste peninsular. Es posible que los chubascos del día anterior continúen de madrugada de forma aislada en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte; por la tarde, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste.

Finalmente, se prevén brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte, así como en el entorno del alto Ebro. Asimismo, se mantendrá la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales.

A partir de las 17 horas las tormentas dejarán lluvias fuertes, granizo y vendavales

Los expertos del tiempo.es avisan que "a partir de las 17 horas las tormentas dejarán lluvias fuertes, granizo y vendavales en cuatro comunidades". "Las comunidades más afectadas serán Galicia, Asturias, Aragón (Pirineo oscense) y Castilla y León, donde crecerán tormentas localmente fuertes o muy fuertes durante la tarde. Los modelos meteorológicos contemplan acumulados de entre 15 y 20 l/m² en menos de una hora, aunque de manera puntual podrían superarse esos registros bajo las células más activas", señalan.

"A lo largo del día las tormentas también podrían extenderse de forma más aislada a otros puntos del centro y de la mitad norte peninsular. Sin embargo, en estas regiones los fenómenos serán mucho más dispersos y menos organizados que en el cuadrante noroeste".