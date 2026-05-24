El PP de Asturias luce su músculo municipal para denunciar con todos sus alcaldes "la inacción, la falta de gestión y el deterioro de los servicios" en Asturias

El Partido Popular quiere lucir músculo a apenas un año para que los asturianos vuelven a estar llamados a las urnas. El presidente de los populares, Álvaro Queipo, reunió este domingo en Oviedo a los alcaldes y alcaldesas de su partido -doce de los quince con los que cuenta- para presumir de musculo municipal y firmar un manifiesto conjunto de todos ellos en el que denuncian “la inacción, la falta de gestión y el deterioro de los servicios públicos” provocada por el Gobierno de Adrián Barbón.

El texto nace de la constancia de que “Asturias tiene un problema serio, y no es un problema de falta de potencial, ni de falta de talento, ni de falta de gente comprometida, sino un problema de Gobierno”. Según el dirigente popular, el Ejecutivo autonómico “no coordina, no planifica, no escucha y no responde” y “no trata a todos los asturianos por igual, sino en función de qué votaron en las urnas”.

Esta realidad, detalló, se plasma en “problemas estructurales” como una “carga fiscal elevadísima”, “infraestructuras abandonadas o que no llegan” y en “el abandono de sectores fundamentales”. “Lo ocurrido en la mina de Cerredo es el ejemplo más grave de esa forma de gobernar. El caos que hizo posible ese accidente no fue casualidad, fue consecuencia de una actuación negligente de un Gobierno autonómico que ahora se niega a asumir sus responsabilidades”, sentenció Queipo.

Bajar impuestos y ejecutar infraestructuras

El manifiesto recoge así un amplio catálogo de reproches al Gobierno regional. Entre ellos, el PP cita la “elevada carga fiscal”, que, según los populares, resta competitividad a Asturias frente a comunidades vecinas y dificulta el consumo, el ahorro, la inversión y la creación de empleo. En este sentido, Queipo insistió en la necesidad de una reforma fiscal para “bajar impuestos” y “aliviar la carga” que soportan los asturianos, con el objetivo de atraer inversión y generar oportunidades.

También extienden la crítica a las infraestructuras. El líder de los populares cargó contra la falta de planificación en carreteras y reclamó retomar proyectos que considera estratégicos, como la autovía del Suroccidente y la ronda norte de Oviedo. “Asturias necesita inversión en infraestructuras, no más anuncios, no más fotos, no más promesas recicladas un año tras otro”. Para ello, propuso un plan integral “con plazos, presupuesto y ejecución”, resumió.

El acalde de Oviedo, Alfredo Canteli, firma el manifiesto. / PP

Los servicios públicos también fueron parte de la ofensiva del PP. En sanidad, Queipo denunció que hay “más de 180.000 asturianos” en listas de espera, con la atención primaria “desbordada” y los hospitales comarcales “cada vez más abandonados”. En servicios sociales, criticó los retrasos en la tramitación de la dependencia, que, según el manifiesto, alcanzan entre 15 y 17 meses en algunos casos, y vinculó esa situación a la “mala planificación” del Principado y a la implantación de la historia social única, a lo que recientemente se suma la dimisión de la directora geneal de Gestión en Derechos Sociales.

Otras cuestiones que se abordan en el manifiesto, leido por Rosana González, la alcaldesa de Coaña, son la gestión de residuos, con referencias a Cogersa; la política sobre el lobo y la fauna salvaje; la prevención de incendios; la situación del campo; la vivienda; y la burocracia administrativa. Sobre vivienda, Queipo defendió un “giro de 180 grados” frente al “intervencionismo ideológico” y planteó medidas como movilizar suelo, fomentar vivienda protegida, facilitar el alquiler con opción a compra, rebajar impuestos ligados a la adquisición de vivienda para jóvenes y familias, y poner en marcha avales públicos para compradores solventes que no dispongan de todos los ahorros iniciales.

Cuenta atrás electoral

Estas reclamaciones de los populares llegan en un momento clave. La cuenta atrás para el próximo periodo electoral ha comenzado. El propio Queipo recordó que “queda un solo año de legislatura” y contrapuso dos caminos para el Gobierno de Barbón: seguir “encerrado en sus crisis internas, en su sectarismo y en su falta de rumbo” o “rectificar, escuchar y cumplir”.

El presidente popular aprovechó ese horizonte para presentar al PP como alternativa de gobierno. “Ningún gobierno serio utiliza la administración como herramienta de premio o castigo en función de qué votaron sus vecinos. No necesitamos más sentencias, ni ser gobernados por una pandilla de colegas con carnet de partido”, señaló.

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El mensaje final condensó el tono de arranque de campaña que sobrevoló el acto. “Gobernar para todos y que Asturias funcione. Y eso es precisamente lo que nos proponemos hacer dentro de un año”, afirmó Queipo ante sus alcaldes, antes de rematar: “Sólo queda un año para la mejora de Asturias”.