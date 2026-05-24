Los socios de Barbón estallan ante la posibilidad de que se queme basura de Asturias en León: "Es propio de los años 70, un fracaso"

Izquierda Unida advirtió este domingo de que la posibilidad de que Cogersa envíe combustible sólido recuperado, CSR, para su quema en una cementera privada, incluso fuera de Asturias, tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, supondría un “casus belli” (motivo de guerra) para la formación, que comparte Gobierno con el PSOE en el Principado. La coalición consideró que esa opción evidenciaría el "fracaso de las políticas" de residuos desarrolladas por los sucesivos ejecutivos socialistas y situaría a Asturias en un modelo de gestión “propio de los años 70”.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, respondió así a la información publicada por este diario sobre la posible salida de CSR -los residuos que generará la Plantona tras el tratamiento de basuras a los que el Principado no encuentra salida ante la falta de consenso- hacia la cementera de La Robla (León). La dirigente sostuvo que la situación actual es “una crisis autogenerada por los sucesivos gobiernos socialistas”, a los que acusó de haber paralizado políticas destinadas a reducir la fracción resto, la parte de los residuos que sirve como materia prima para elaborar ese combustible y que será la que se trate una vez entre en marcha la Plantona, una instalación de Cogersa que quedó paralizada por un incendio y cuya reapertura se está retrasando, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Riesgo de salida de residuos

IU puso el foco en la posibilidad de trasladar el CSR para su quema en instalaciones privadas y advirtió de que esa vía contravendría los compromisos ambientales asumidos por Asturias. Según Miranda, sacar residuos para quemarlos supondría retroceder a un sistema alejado de las políticas europeas de reducción y tratamiento, además de beneficiar “intereses particulares” y abrir dudas sobre las garantías medioambientales del proceso.

La formación recordó que una de sus exigencias al inicio de la legislatura fue la elaboración de un plan de gestión de residuos que situase como prioridad la reducción desde el origen. Para IU, el objetivo debe ser minimizar la generación de fracción resto y evitar que el destino final del CSR sea el enterramiento, como ocurre ahora en el vertedero de Serín, o la incineración, como se plantea que pueda ocurrir en la cementera de La Robla.

Críticas a Cogersa

Miranda, en una reacción contundente contra el PSOE, con quien forman gobierno, reclamó también una “renovación total” en Cogersa, al considerar que el consorcio “ha perdido capacidad de liderazgo” y que sus decisiones parecen responder más a los intereses de las empresas que a la mejor gestión de los residuos en Asturias. La dirigente vinculó esta situación con el “desplome” de las políticas medioambientales del Ejecutivo autonómico y lamentó la ausencia de una Consejería específica de Medio Ambiente.

IU defendió la necesidad de alcanzar un gran pacto para reducir la generación de basura desde el origen. “Si conseguimos que el CSR quede reducido a la mínima fracción, el problema se va a minimizar”, señaló Miranda, que criticó que se destinen recursos públicos a elaborar una materia prima que, a su juicio, acaba “engordando beneficios empresariales”.

La coalición sostuvo que la apuesta por la quema daña la “marca Asturias” y advirtió de que responderá socialmente si se consolida esta estrategia. “Si quieren una movilización ciudadana, la tendrán”, afirmó la responsable de Organización de IU.