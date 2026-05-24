"Uber funciona en ciudades aunque sea ilegal", denuncia el taxi asturiano

El pasado viernes, a las 23.58, la aplicación móvil de Uber ofrecía un servicio en Oviedo entre la plaza de América y la plaza de Porlier (zona concurrida de ocio nocturno) por exactamente 7 euros. El desplazamiento en taxi disponible en la plataforma (los taxistas que lo deseen pueden operar a través de la misma) señalaba una horquilla de entre 6 y 8 euros. Según la ley de Movilidad Sostenible que en 2018 aprobó el Gobierno regional –y que ahora, ocho años después, el Principado quiere desarrollar ante la llegada de Uber a Asturias el pasado martes–, solo la segunda opción (la del taxi) es legal. La primera, que un vehículo de turismo con conductor (VTC) realice servicios dentro de la ciudad, es ilegal.

No obstante, según denuncian desde el colectivo del taxi, los conductores de Uber lo están haciendo. "Están llevando a clientes dentro de los cascos urbanos a pesar de que es ilegal", asegura Manuel Arnaldo, presidente de Asotaxi.

Teniendo en cuenta que, según Uber, los desplazamientos nocturnos en fines de semana suelen ser uno de sus franjas de mayor demanda, la madrugada del viernes al sábado era la primera noche en que podría percibirse en las calles asturianas el desembarco de Uber. No obstante, Arnaldo asegura que la noche registró una actividad normal para los taxis, sin ninguna particularidad. Otro taxista contactado por este medio señaló que, en Oviedo, "hubo incluso más carreras que en otras semanas".

No obstante, un portavoz de Uber aseguró que los primeros días de la plataforma en Asturias estaban teniendo "una respuesta muy positiva".

Arnaldo fue uno de los representantes del sector que el pasado viernes se reunieron con la directora general de Transportes del Principado, Arantza Fernández, para ser informados del desarrollo de la mencionada ley, que ahora saldrá a consulta pública.

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Arnaldo admite que la limitación de los servicios urbanos de los VTC "será nuestro verdadero quebradero de cabeza en los próximos meses", aunque deja claro que el sector del taxi "peleará para que se cumpla la ley". Descarta, eso sí, huelgas o movilizaciones que interrumpan la vía pública: "No vamos a hacer ruido, se ha demostrado que ese método no consigue cambiar nada". n