Unos 3.500 técnicos sanitarios de Asturias, en huelga por una mejora en su clasificación profesional

Más de 3.500 técnicos de la sanidad pública asturiana están llamados hoy a una huelga de ámbito nacional con la que reclaman una reclasificación profesional del personal de grado medio y grado superior según el artículo 76 del TREBEP. Esto supondría el pase del grupo C2 al C1 para los Técnicos Medios y del grupo C1 al B para los Técnicos Superiores. El plazo de ejecución de esta reordenación terminaba a finales de 2023, pero aún está sin hacer.

La movilización está protagonizada por categorías como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), técnicos de laboratorio, de rayos, de medicina nuclear, de anatomía patológica…

Con esta movilización, UGT y Comisiones Obreras exigen el cumplimiento del “Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”, firmado en 2022 entre el Gobierno de España y ambas organizaciones sindicales.

"Una clasificación obsoleta"

UGT subraya que, cuatro años después, el compromiso "sigue sin ponerse en marcha". Y reprueba que miles de técnicos superiores y medios continúen “encuadrados en una clasificación profesional obsoleta".

A juicio de los ugetistas, este marco “no reconoce de forma adecuada ni la formación, ni las competencias, ni la responsabilidad que estos profesionales desempeñan diariamente en el sistema sanitario público”. En consecuencia, advierten de que, si persiste “la situación de bloqueo”, continuarán e intensificarán las movilizaciones “hasta lograr el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos”.

Servicios mínimos "abusivos"

Por su parte, Comisiones Obreras ha calificado de “éxito” la huelga de hoy. Y ha precisado que, “a pesar de los abusivos servicios mínimos impuestos sin negociación” por el Servicio de Salud del Principado (Sespa)”, el seguimiento ha rondado “el 87% del personal técnico”. "Hay que recalcar que los servicios mínimos no se han negociado", ha denunciado Humildad Gutiérrez, secretaria general de CC OO en el Oriente de Asturias.

La cifra facilitada por la Consejería de Salud está muy alejada, pues cifra el impacto en el 3,3 por ciento de la plantilla.

Según Comisiones, la jornada de paro en Asturias “ha transcurrido con bastante normalidad, salvo algún intento por parte de mandos intermedios de ejercer intimidación al personal que estaba con los servicios mínimos”.

Comisiones hace hincapié en que “es necesario acabar de una vez con la discriminación profesional que sufre el colectivo de técnicos”. En consecuencia, “exigimos el reconocimiento académico, profesional y europeo que corresponde a sus titulaciones y competencias”, señala CC OO.

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La de hoy es la primera jornada de huelga convocada a nivel estatal. La próxima está programada para el 15 de junio.