Agenda: qué hacer hoy lunes, 25 de mayo en Asturias

Oviedo

Álex Grijelmo presenta en la Universidad su ensayo "La perversión del anonimato"

Álex Grijelmo es el invitado por la Cátedra Emilio Alarcos Llorach para presentar, en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad, su último ensayo, "La perversión del anonimato". Será a las 19.00 horas. Grijelmo, premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en 2018, redactó el "Libro de estilo" del diario "El País", presidió la Agencia Efe y promovió la creación de la Fundeu –la Fundación del Español Urgente de la Real Academia Española–. El periodista de LA NUEVA ESPAÑA Chus Neira lo presentará.

Club LA NUEVA ESPAÑA

Félix Barrio Juárez, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad hablará a las 18.00 horas, sobre los retos para la ciberseguridad que plantea la tecnología cuántica. Entrada libre. A las 19.30 horas, se celebrará un coloquio sobre el desafío que representa la integración de los inmigrantes africanos en España y Asturias. Intervendrán: Agustín Ndour, senegalés, residente en España Impulsor de la ILP para la regularización extraordinaria de migrantes; Donato Ndongo, de Guinea Ecuatorial, escritor, periodista y político exiliado, residente en España; Lamine Fam, senegalés, licenciado en Filología, residente en Oviedo; Jacques Essoh Akpro, sacerdote católico, de Costa de Marfil.

Ciclo de Cine Africano

A las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica, proyección de "Katanga: the dance of the scorpions", dentro del ciclo de cine africano, película de Dani Kouyaté inspirada en "Macbeth", de Shakespeare, y rodada en blanco y negro, sobre un jefe de las fuerzas armadas que mata al rey para hacerse con el trono.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Fundación Gustavo Bueno

A las 17.00 horas, en el Salón de Actos de la Fundación Gustavo Bueno, Luis Carlos Martín Jiménez ofrecerá un avance de su libro "El oscuro mito del arte".

Sala Borrón

La sala Borrón del Instituto Asturiano de la Juventud (calle Leopoldo Calvo-Sotelo, número 5) acoge la exposición "De carne y oro", de la artista asturiana Raquel Lobo, ganadora de la 35.ª edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA). La muestra podrá visitarse hasta el próximo 29 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio ­incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con veinte personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiestas de El Llano

Última jornada de las fiestas de la asociación vecinal "Fumeru" de El Llano. A las 17.00 horas abrirá el recinto ferial en la plaza del 3 de Abril. A las 17.30 horas, actuación del Mago Jaco y a las 19.00 horas, el cantante Juanín de la Torre ofrecerá un concierto.

Jornadas de Divulgación Científica

A las 19.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, Daniel López Acuña. exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ofrecerá la conferencia "Cómo hacer que el sistema mundial de salud reduzca los riesgos poblacionales de enfermar y morir", en el marco de las XI Jornadas de Divulgación Científica.

Revista Ábaco

A las 19.00 horas, en la Escuela de ­Comercio, se proyectará la película "Golpe de estadio", de Sergio Cabrera. La actividad se enmarca en la ­programación por el 40.º aniversario de la Revista Ábaco de cultura y ciencias sociales, bajo el lema "Ábaco 40 años. Cartografías de una época". La entrada es libre hasta completar ­aforo.

Exposición en La Arena

Hasta el 28 de mayo se podrá visitar la exposición fotográfica_"Reverdecer", de la Universidad Popular, en el centro municipal integrado de La Arena.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 30 de mayo se podrá visitar la muestra "Quietud", del artista zamorano Diego Benéitez. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos ofrecen productos frescos de la región, textil, calzado, artesanía, marroquinería y artículos de ornato. Permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Teatro en Los Canapés

El Centro Sociocultural Los Canapés acoge a las 19.00 horas una nueva función de la XX Muestra de Teatro Amateur de Avilés. Teatro Rosario Trabanco representa "Conceyu familiar", disparatada comedia costumbrista asturiana de José Ramón Oliva. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto del Julián Orbón

El Auditorio del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acoge a las 19.00 horas un concierto del alumnado de Saxofón, bajo la dirección del profesor Javier Rubio. El programa incluye piezas de Harris, Pogson, Dorsselaer, Sanders, Rueff, Elgar, Gurbindo y Maurice. Entrada libre hasta completar aforo.

Día de la prueba antisida

La plaza de España acoge, de 10.00 a 13.00 horas, la participación de Avilés en la Semana Europea de la Prueba. El Comité Ciudadano Antisida realiza pruebas gratuitas de VIH y hepatitis y ofrece información sobre prevención, tratamiento y lucha contra el estigma.

Las Cuencas

Cortometrajes en Langreo

El cine Felgueroso acogerá hoy a proyección de "Lo meyor de Laboral Cinemateca. Curtios (2016-2026)", una sesión especial que conmemora los 10 años de historia y talento del cortometraje asturiano. El evento dará comienzo a las 19.30 horas y la entrada será totalmente gratuita hasta completar el aforo, ofreciendo al público la oportunidad de repasar una década de éxitos, creatividad y diversas miradas del cine hecho en Asturias.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic "Michel", en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic "Michel". Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal presenta hasta el 28 de mayo la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta el 29 de mayo la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.