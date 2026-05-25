La asociación asturiana Liberum se incorpora al bloque de acusaciones populares del “caso Zapatero"
La entidad, nacida tras el covid, forma parte de otros procedimientos y suele personarse en más causas judiciales
La asociación ovetense Liberum se ha personado en la acusación popular del denominado “caso Zapatero”, la investigación judicial que se instruye en la Audiencia Nacional y que sacude la política nacional tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal vinculados al rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
La causa investiga una supuesta red de intermediación y cobro de comisiones alrededor de operaciones empresariales y ayudas públicas, entre ellas los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra con cargo al fondo de rescate para empresas estratégicas aprobado durante la crisis sanitaria.
La investigación judicial ha provocado una fuerte sacudida política y mediática y ha abierto una batalla en los tribunales en la que ya participan como acusación popular organizaciones y partidos como Partido Popular, Vox o HazteOir. A ese bloque se suma ahora Liberum, una asociación surgida en Asturias durante la pandemia y que alcanzó notoriedad por sus recursos judiciales contra restricciones sanitarias, certificados covid y también por las zonas de bajas emisiones.
El colectivo, con sede en Oviedo, se constituyó en 2021 impulsado "por un grupo de mujeres del norte de España y trabajadores con el propósito", según recoge en su propia web, de “restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia”. Liberum se define como una asociación “apartidista”, “plural” y “sin ánimo de lucro”, centrada en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.
En sus manifiestos públicos, la entidad mantiene un discurso muy crítico con la gestión institucional de la pandemia y sostiene que durante aquellos años se produjeron vulneraciones reiteradas de derechos fundamentales. La asociación también denuncia lo que considera una dejación de funciones por parte de instituciones nacionales y supranacionales frente a “abusos de poder” y restricciones de libertades individuales.
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