Asturias perderá cinco millones de financiación estatal para dependencia por no cumplir con los objetivos de atención

Asturias recibirá este año algo más de 20 millones de euros del Estado para financiación de la dependencia, frente a los 25,08 millones asignados en 2025. La diferencia supone una caída de 5,07 millones de euros y coloca al Principado entre las ocho comunidades autónomas que, según los datos difundidos por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, verán reducida esta partida este año, si bien estas cifras aún no han sido oficialmente publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales.

La reducción afecta únicamente al nivel acordado, una partida específica cuyo reparto está vinculado a fondos de estructura, gestión y cumplimiento de objetivos. El informe precisa que en ese cómputo se tienen en cuenta indicadores como el empleo, la lista de espera y la calidad de los servicios. En el caso del Principado, la tramitación de la dependencia pasó el año pasado por un momento crítico tras la implantación de la historia social única, que provocó un "caos" y casi la paralización total de los trabajos, de la que la Consejería de Derechos Sociales aún intenta recuperarse. Actualmente, la tramitación media de la dependencia se sitúa en 415 días.

De hecho, el propio documento recoge que la aportación estatal total a Asturias en 2025 ascendió a 89.927.779 euros, dentro de un gasto certificado en dependencia de 372 millones. De esa cantidad global, el Principado asumió con fondos autonómicos 282 millones, el 75,8% del total.

Según la distribución pendiente de aprobación para 2026, Asturias pasará de 25.083.898,95 euros a 20.012.188,28 euros, con una merma de 5.071.711. El Principado aparece así en el grupo de comunidades que pierden financiación junto a Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid. La mayor caída corresponde a Cataluña, con 15,55 millones menos, seguida de la Comunidad Valenciana, con 9,13 millones, Asturias, Extremadura y La Rioja.

El Observatorio atribuye esta disminución a la “mala gestión” de las comunidades afectadas, al entender que no han cumplido los objetivos de mejora de la atención vinculados a la financiación acordada. En el caso asturiano, la pérdida llega después de que ya en 2025 el Principado hubiese sufrido una ligera reducción respecto al año anterior en esta misma partida: el nivel acordado pasó de 25,44 millones en 2024 a 25,08 millones en 2025, una bajada de 363.464 euros.

Alta inversión por habitante

Pese a ese recorte concreto, Asturias se mantiene entre las comunidades con mayor esfuerzo autonómico en dependencia. En 2025, la financiación propia del Principado representó el 75,8% del gasto total certificado, por encima de la media estatal, situada en el 72,6%. Solo comunidades como País Vasco, Navarra, Baleares o Comunidad Valenciana presentaron un peso autonómico superior.

El informe también sitúa a Asturias en la parte alta de la tabla, con una inversión por persona con dependencia atendida de 11.366 euros, solo por detrás de País Vasco, Extremadura y Castilla y León. Sin embargo, si se mira la inversión por persona potencialmente dependiente esta desciende a 1.939 euros, por debajo de la media española, que alcanza los 2.034.

En el conjunto de España, el gasto público certificado en dependencia ascendió en 2025 a 13.734 millones de euros. Las comunidades autónomas financiaron de media el 72,6%, con 9.976 millones, mientras que la aportación estatal fue del 27,4%, con 3.758 millones. El Observatorio reclama que la Administración General del Estado incremente su financiación “al menos en mil millones cada año” para reducir la lista de espera, mejorar las cuantías de las prestaciones y aumentar la intensidad de los servicios.