Asturias pierde viajeros y solo Oviedo logra crecer (y mucho) en visitantes: el último balance turístico de la región

Asturias cerró abril de 2026 con 147.543 viajeros alojados, 11.448 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 7,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída afectó tanto al turismo nacional como al extranjero: los viajeros residentes en España bajaron de 125.224 a 117.772, un 6% menos, mientras que los procedentes del extranjero descendieron de 33.767 a 29.771, con una merma del 11,8%. Las pernoctaciones también retrocedieron en el conjunto del Principado. Asturias registró 270.318 noches de hotel en abril de 2026, frente a las 293.215 de abril de 2025, lo que representa una caída del 7,8%.

Pero hay una excepción. Oviedo fue el único de los cuatro municipios turísticos analizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que creció en abril de 2026 tanto en viajeros como en pernoctaciones respecto al mismo mes de 2025. La capital registró 44.328 viajeros, un 21,3% más, y 86.239 pernoctaciones hoteleras, un 21,7% más. Gijón, Cangas de Onís y Llanes, en cambio, cerraron el mes con descensos.

El contraste fue especialmente significativo entre las dos grandes ciudades asturianas. Oviedo ganó 7.798 viajeros en un año, al pasar de 36.530 a 44.328, mientras Gijón perdió 4.335, con una caída de 35.565 a 31.230. En estancias hoteleras, la diferencia fue aún mayor: Oviedo sumó 15.381 pernoctaciones más que en abril de 2025, frente al retroceso de 13.536 noches registrado en Gijón.

Oviedo crece por el turismo nacional

El avance de Oviedo se apoyó casi exclusivamente en el mercado nacional. Los viajeros residentes en España aumentaron de 27.395 a 35.649, lo que supone un crecimiento del 30,1%. Las pernoctaciones nacionales también subieron con fuerza, de 52.786 a 68.752, un 30,3% más. El turismo extranjero, sin embargo, no acompañó esa evolución.

Gijón presentó una evolución negativa en todos los segmentos. Los viajeros nacionales descendieron un 10%, de 28.969 a 26.083, y los extranjeros cayeron un 22%, de 6.596 a 5.147. Cangas de Onís, por su parte, registró 9.551 viajeros en abril de 2026, frente a los 11.603 del mismo mes del año anterior, lo que representa una caída del 17,7%. El dato tuvo una lectura desigual por origen. Los viajeros nacionales en Cangas descendieron un 29,8%, de 9.650 a 6.770. En cambio, los visitantes extranjeros crecieron un 42,4%, de 1.953 a 2.781, y sus pernoctaciones aumentaron un 19,7%, hasta las 3.625 noches.

Llanes también cerró abril en negativo. El concejo contabilizó 8.954 viajeros, un 20,3% menos que los 11.230 de abril de 2025. Las pernoctaciones se situaron en 15.692, frente a las 18.497 del año anterior, con un descenso del 15,2%. La bajada afectó tanto al turismo nacional, con un 19,8% menos de viajeros y un 12,8% menos de noches, como al extranjero, que cayó un 22% en visitantes y un 25% en pernoctaciones.

Valoración de Oviedo

Desde el Ayuntamiento de Oviedo, su concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, ve "especialmente significativo" que la ciudad capitaliza las únicas cifras de crecimiento de la región e, igualmente, encabeza las estadísticas entre las principales ciudades del norte de España, ampliadno "de forma muy importante la diferencia con otros destinos próximo"s. En el acumulado del año, Oviedo alcanza ya 137.940 viajeros y 268.730 pernoctaciones, con incrementos del 7,15% y del 10,35% sobre 2025, y "muy por encima de los registros prepandemia".

Esta fortaleza turística, recalca el edil, "tiene un reflejo directo en el empleo". Según el Informe del Mercado de Trabajo en Asturias 2025 (SEPE), el sector servicios concentra el 82,41% de todos los contratos formalizados en Asturias durante 2025, con la hostelería liderando las contrataciones con 58.493 contratos. "Oviedo está contribuyendo de manera decisiva a esos resultados", enfatiza García Quintana, que agrega: "El crecimiento turístico de la ciudad no es solo una estadística de visitantes; es actividad económica, apertura de negocios, estabilidad empresarial y generación de oportunidades laborales".