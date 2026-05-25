Barbón quiere "blindar" el asturiano con la ley de Cultura e Identidad: "Es proteger nuestra identidad y sentido de pertenencia"

La futura ley de Cultura e Identidad del Principado promoverá derechos y blindará las "lenguas propias de Asturias" porque “esa es una manera de blindar también nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia”. El compromiso lo adquirió este lunes el presidente regional, Adrián Barbón, en la conmemoración del Día de la Bandera.

“Al cuidar nuestro patrimonio, cuidamos también la esencia de esta tierra, los cimientos de nuestra bandera. Esa ley también debe ser motivo de orgullo”, aseguró el jefe del Ejecutivo autonómico, tras reivindicar el “orgullo de pertenencia como valor esencial” para impulsar el desarrollo de la comunidad a todos los niveles. Porque este sentimiento, dijo, "no es excluyente, sino motivador”.

El marco elegido por el Presidente para hacer tal declaración fue la celebración de una conmemoración que el Gobierno regional lleva impulsando desde hace seis años y que, lamentó, conmemora “un momento épico que por desgracia no se conoce lo suficiente”: el día que la Junta General se levantó oficialmente contra la invasión napoleónica.

Barbón reivindicó en el acto, que contó con la participación de dos alumnos del IES Doctor Fleming, de Oviedo, encargados de leer la carta de Jovellanos al marqués de Camposagrado, la importancia de la enseña asturiana: “Es mucho más que un potente reclamo visual. Es símbolo de identidad y memoria colectiva, un emblema que llevamos con orgullo hasta los lugares más recónditos del planeta”.

“Os invito a un ejercicio simple. Busquen en cualquier evento que congregue multitudes, en acontecimientos deportivos o en encuentros internacionales una bandera asturiana. Es muy probable que, la mayor parte de las veces, la encuentren”, propuso.

"Emburriar" por la oficialidad

El momento elegido por Barbón para anunciar su intención de blindar el asturiano fue igual de importante que el escenario. Este lunes, Ovidio Zapico, coordinador de IU y su socio de Gobierno, ofreció en Avilés una rueda de prensa para desgranar las líneas que, en su opinión, debería seguir precisamente la ley de Cultura e Identidad, la cual nace de “reconocer el fracaso de la política para darle a la sociedad la oficialidad del asturiano”.

Zapico defendió que la nueva norma debe servir para abrir “una nueva estrategia para la oficialidad y por la oficialidad”, haciendo que sea “la sociedad la que emburrie en definitiva a la clase política”. Una petición que casa con la declaración hecha horas después por Barbón, quien habló tanto en castellano como en asturiano y eonaviego. Dicho de otro modo, Barbón hizo un guiño a sus socios de IU explicitando su compromiso de "blindar" la llingua.

El coordinador de IU puso sobre la mesa también otras peticiones. En la primera choca directamente con sus socios de Gobierno. Zapico reclamó convertir el 25 de mayo en fiesta oficial de Asturias, “sin desdeñar para nada el 8 de septiembre”, una fecha a la que ha reconocido “un componente social, cultural y religioso” que la organización “respeta”.

Asimismo, habló de reforzar la RTPA como herramienta para la promoción de la lengua y la cultura asturianas, dotar de más medios a la Academia de la Llingua y abrir una nueva etapa con una Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias que “supere” el actual modelo del Ridea.

Precisamente, esta última propuesta fue rechazada completamente por la Federación Socialista Asturiana (FSA). El partido afirmó que "no comparte el planteamiento" de sus socios de gobierno y defendió el futuro de una "institución arraigada y que cuenta con un prestigio reconocido en todo Asturias", a la vez que recordaron que cuenta con una ley propia aprobada por una unanimidad.

El PP pide el borrador de la ley

Sobre la ley de Cultura e Identidad se manifestó el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo. “Me gustaría pedirle al Gobierno que tenga cierta sensibilidad con este tema que es tan complejo. Estamos hablando de una ley que habla de identidad y de cultura, y por tanto que habla de sentimientos y de lo que nos une a todos los asturianos. Repito, lo que nos une, no lo que nos divide”, señaló.

Por eso, pidió al Ejecutivo regional que les envíe cuanto antes el borrador para poder negociarlo con los grupos parlamentarios porque “espero que no tengan en mente elaborar y aprobar una ley que divida a los asturianos más aún”.

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, valoró las propuestas de Zapico y reconoció su “temor” ante lo que pueda surgir de la idea de una “izquierda unida del Gobierno”. En concreto, criticó la “cruzada” contra el Ridea, recordando que hace poco la Junta General aprobó por unanimidad una ley para modernizar la institución.

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Además, aconsejó al PSOE que reflexione sobre si le merece la pena “seguir alimentando a un partido político que actúa de manera desleal con su socio de coalición”.