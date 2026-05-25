Barbón podría perder el Gobierno pese a que el PSOE ganaría las elecciones en Asturias, según una encuesta a la que el ejecutivo de Barbón quita hierro

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas en Asturias con el 34% de los votos y 18 escaños, pero Adrián Barbón podría perder el Gobierno del Principado ante una mayoría alternativa formada por PP y Vox, según una encuesta de Sigma Dos publicada por "El Mundo". El sondeo sitúa al PP con el 32,4% de los apoyos y una horquilla de 17 a 18 diputados, mientras que Vox crecería hasta el 13,7% y obtendría entre 6 y 7 representantes.

La mayoría absoluta en la Junta General está fijada en 23 escaños, por lo que PP y Vox sumarían en su horquilla más baja, aunque de forma muy ajustada. De hecho, con esos datos, la suma de PP y Vox alcanzaría entre 23 y 25 diputados y sería la única mayoría posible. El bloque de izquierdas quedaría por debajo: el PSOE obtendría 18 parlamentarios e IU conservaría 3, con el 8,5% de los votos, lo que dejaría a ambos partidos en 21 escaños.

Ligero retroceso socialista y subida de Vox

La encuesta refleja una pérdida de apoyo del PSOE respecto a las elecciones autonómicas de 2023, cuando logró el 37,2% de los votos y 19 escaños. El sondeo calcula que los socialistas cederían alrededor de 14.000 votantes hacia la derecha, repartidos entre el PP y Vox.

El PP se mantendría cerca de su resultado de 2023, cuando obtuvo el 33,2% y 17 diputados, pero podría mejorar en representación parlamentaria. Vox, por su parte, pasaría del 10,3% y 4 escaños al 13,7% y una horquilla de 6 a 7 diputados, lo que reforzaría su papel como socio imprescindible para una eventual mayoría de derechas.

IU conservaría sus 3 escaños, aunque subiría hasta el 8,5% de los sufragios. Podemos, con el 2,6%, y Foro, con el 2,4%, quedarían fuera de la Cámara autonómica, según la estimación. En estos momentos, en los resultados de la encuesta podrían pesar la situación nacional del PSOE, con casos de corrupción cercando al Gobierno de Pedro Sánchez, así como la gestión de la crisis minera por la tragedia de Cerredo realizada por el Ejecutivo de Barbón.

El Principado resta valor al sondeo

El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, respondió hoya los datos de esta encuesta y recordó que los sondeos previos a las elecciones de 2023 también apuntaban a una derrota socialista. “Las encuestas en el 2022 daban derrota del Partido Socialista y una notable victoria al Partido Popular en Asturias y, sin embargo, todos recordamos el resultado del 2023, entre otras cosas porque ahora mismo gobierna un gobierno progresista en Asturias”, afirmó.

Peláez aseguró que el Ejecutivo autonómico está “centrado en gobernar” y sostuvo que otros partidos están “centrados en encuestas”, en referencia al PP, porque, argumentó enviando un dardo al líder popular Álvaro Queipo, “las necesitan para reafirmar su liderazgo”.

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También aludió a la puesta en escena de Queipo con los 17 alcaldes asturianos del PP para firmar un manifiesto denunciando la parálisis en Asturias a causa de la política de Barbón. Según Peláez, fue un “acto un poco extraño de reafirmación” y, agregando a su argumentario la colocación de vallas publiciarias, ve al PP “como si fuera una campaña electoral”. Bajo su punto de vista, Queipo tiene “mucha ansiedad” por reforzar su posición dentro de su partido.