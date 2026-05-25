El Curso MIR de Oviedo arranca el 8 de junio con 1.500 alumnos presenciales
La sede de la capital del Principado mantiene muchos más estudiantes que la de Madrid, en parte por el precio de la vivienda
Entre 1.400 y 1.500 médicos comenzarán el próximo 8 de junio, lunes, el curso intensivo que cada año se celebra en Oviedo para preparar el examen MIR de ámbito nacional que, en este caso, se desarrollará en enero de 2027.
De cumplirse las previsiones, la cifra de alumnos de la modalidad presencial en la capital de Asturias puede llegar a ser de las más elevadas de los 38 años de historia del centro formativo, con millar y medio de alumnos.
La mayor parte de ellos (entre 1.200 y 1.300) son de fuera del Principado y, como es habitual, residirán en Oviedo entre junio y enero.
En el conjunto de modalidades y sedes que la Academia MIR Asturias tiene en marcha en toda España, la cifra total de inscritos ronda los 3.600.
Dado que el examen del pasado enero fue de baja complejidad, y muchos aspirantes están obteniendo la plaza deseada para realizar la especialidad, para este próximo curso está inscrito un bajo número de repetidores, al contrario de lo que sucedió en la edición anterior.
De los mejores resultados de la historia
En la prueba del 24 enero, la Academia de Oviedo obtuvo uno de los mejores resultados de su historia en los 1.000 primeros puestos, en los que colocó a 389 de sus alumnos, lo que significa un peso en esa franja muy superior al de alumnos presentados. El resultado fue menos bueno entre los 10 y los 100 primeros clasificados.
En esta nueva edición, las clases presenciales se desarrollarán tanto en Oviedo como en Madrid, y podrán seguirse por vía telemática desde las sedes del Curso en ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia. Como novedad, este año empieza a funcionar un aula en Málaga.
Oviedo mantiene su tirón
En el ámbito presencial, según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, la sede de Oviedo registra un volumen de alumnos notablemente superior que la de Madrid. En este mayor tirón inciden, según las mismas fuentes, la tradición de casi cuatro décadas y la confortabilidad que la ciudad ofrece a los alumnos; y también el desmesurado coste de la vivienda en Madrid.
Desde hace años, buena parte de la oferta de alquiler de pisos en Oviedo está condicionada por la demanda de los estudiantes del MIR, cuya estancia dura unos siete meses (de junio a enero).
Arranca el 8 de junio
El próximo 8 de junio tendrá lugar la inauguración oficial del curso intensivo en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo. El martes 9 se impartirá una sesión sobre el método de estudio, ya en el aula habitual del Curso MIR, en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Y a partir de ahí se desplegará el programa formativo.
La mecánica de este nuevo curso intensivo no va a experimentar grandes variaciones. Para después del verano, la Academia MIR trabaja en una actualización de su página web, que incorpora varias innovaciones, tanto en los exámenes como en el calendario diario de trabajo.
Elección de plazas MIR en el Ministerio
De otro lado, hoy, lunes, se reanuda en el Ministerio de Sanidad –tras el receso del fin de semana– la elección de plazas MIR derivada de la prueba del pasado enero. De las 9.275 plazas ofertadas desde el inicio, siguen sin adjudicar 1.266, de las que 1.207 corresponden a medicina de familia (22 de ellas son de Asturias).
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