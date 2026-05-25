Emmannuel Charpentier, nueva "honoris causa" por la Universidad de Oviedo: "La ciencia es el instrumento más poderoso para comprender el mundo y actuar sobre él con prudencia”

Una herramienta de edición genética (de cortar y pegar ADN) descubierta hace 15 años, y que ya ha permitido curar enfermedades, ha propiciado que una de sus artífices haya sido investida este mediodía doctora “honoris causa” por la Universidad de Oviedo.

La microbióloga y bioquímica francesa Emmannuel Charpentier (1968) ha subrayado en su discurso que “la ciencia es el instrumento más poderoso que jamás hemos inventado para comprender el mundo y actuar sobre él con prudencia”.

Charpentier ha añadido que, en “una época en la que la información avanza más rápido que la comprensión, y en la que los hechos se tratan a veces como una mera cuestión de opinión, el trabajo paciente, riguroso y autocorrectivo de la ciencia no es un lujo: es una necesidad cívica”.

Herramienta de alcance mundial

En un acto que ha tenido como escenario el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, la científica francesa (Premio Princesa de Asturias en 2015 y Premio Nóbel en 2020) ha obtenido la máxima distinción académica por el desarrollo de la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9, que hoy se utiliza en laboratorios de todo el mundo para comprender enfermedades, desarrollar nuevas terapias o mejorar la adaptación de las plantas a un clima cambiante.

El primer medicamento basado en CRISPR —una cura para la anemia de células falciformes y la beta-talasemia— ha llegado ya a los pacientes, “poco más de una década después de nuestras publicaciones originales”, ha enfatizado Charpentier.

La directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), Ana Gutiérrez, ha sido la encargada de elevar la solicitud al claustro de doctores y doctoras de la institución académica asturiana para otorgar el supremo grado de doctora honoris causa a la actual directora de la Unidad de Ciencia de Patógenos del prestigioso Max Planck Institute de Berlín, considerada una de las científicas más influyentes de la actualidad.

A juicio de Ana Gutiérrez, “las investigaciones llevadas a cabo por la profesora Charpentier han transformado radicalmente la manera de hacer ciencia no solo en cáncer, si no en todas las disciplinas de ciencias de la vida, desde biología molecular básica a genética o agricultura”. Gutiérrez ha situado la investigación básica como “uno de los principales motores para el avance de la sociedad”.

Ciencia y orden

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, ha sido el encargado de cerrar el acto solemne de investidura con una intervención que ha iniciado citando a François Jabob: “La ciencia no consiste en ordenar simplemente los hechos, sino en buscar un orden oculto entre ellos”. “Profesora Charpentier, usted ha dedicado su vida a escuchar uno de esos lenguajes secretos de la vida. A descifrarlo. A comprenderlo. Y, con ello, ha contribuido de forma decisiva a que la humanidad disponga de una herramienta que ha transformado para siempre nuestra relación con el conocimiento biológico”, ha celebrado.

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A la ceremonia han asistido cuatro antiguos rectores de la Universidad de Oviedo: Juan López-Arranz, Juan Vázquez, Vicente Gotor y Santiago García Granda.