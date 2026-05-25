Excursión de ensueño por la costa occidental de Asturias para ver el eclipse solar del 12 de agosto desde un jardín botánico de diez hectáreas con vistas al Cantábrico
Con salida desde Oviedo y Gijón, la excursión incluye gafas protectoras para ver el fenómeno astronómico y visita guiada por Cudillero y Luarca, además de una parada en el mirador de La Regalina
M. G.
Asturias vivirá el próximo 12 de agosto un acontecimiento único que no se veía desde hace 120 años: un eclipse total de sol. El Principado será uno de los lugares más privilegiados del país para contemplar este fenómeno astronómico, que consistirá en que la luna tapará durante unos instantes (entre 45 segundos y dos minutos) el sol, haciéndose de noche a plena luz del día. No se volverá a ver algo así en la región hasta el año 2180.
Buendía ofrece una excursión de ensueño, con salida desde Oviedo y Gijón, para ver este histórico eclipse desde el Bosque Jardín de Fonte Baxa, en Valdés. Se trata de un tesoro botánico de diez hectáreas con vistas al mar Cantábrico. Pero la actividad, con un precio de 59 euros, incluye mucho más: paradas con visita guiada en Cudillero, La Regalina (Cadavedo) y Luarca.
Puedes acceder aquí a la oferta con salida desde Oviedo.
Y aquí con salida desde Gijón.
Ambas excursiones tendrán una duración de 10- 11 horas e incluye guía experto, acceso al Bosque-Jardín Fonte Baxa, gafas protectoras para poder ver el eclipse de forma segura y cancelación gratuita, entre otros servicios.
Tres paradas
La primera parada, tras salir de Oviedo y de Gijón, será Cudillero, una de las villas pesqueras más reconocibles de la costa asturiana, con su puerto encajado entre colinas y sus calles que bajan hasta el mar. La visita guiada recorrerá sus rincones más representativos antes de almorzar. De camino a Luarca, se realizará una breve parada panorámica en el entorno de La Regalina.
Por la villa luarquesa, considerada uno de los mejores puntos de España para observar el eclipse, se hará otra visita guiada, recorriendo sus calles y paseando por el puerto.
Finalmente llegará el momento más esperado: el de ver el eclipse en el Bosque-Jardín de Fonte Baxa. Un enclave natural con vistas al Cantábrico donde, durante unos minutos, el cielo se oscurecerá por completo en pleno día. La excursión terminará con el viaje de vuelta a casa.
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