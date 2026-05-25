La explicación científica a que Asturias parezca Andalucía por una ola de calor extremo: una dorsal sobre Europa, calentamiento solar de la superficie y llegada de aire africano

Quinto día consecutivo de una ola de calor extremo que asfixia a Asturias. La región alcanzó este lunes una de las temperaturas más alta del país, con 34,9 grados en Oviedo, superando a Cáceres (34,6), Almería (32,5), Granada (31,9) o Madrid (31,7). Pero lejos de desinflarse, el verano de mayo se queda. Mañana, martes, las máximas bajarán un poco (en torno a los 32) para subir de nuevo el miércoles hasta los 34. Eso sí, el bochorno vendrá acompañado de tormentas con granizo.

Cuatro causas

¿Qué está pasando? ¿Cuál es la explicación científica a esta racha de calor fuera de lo normal? La respuesta no es simple, sino múltiple. "Un anticiclón sobre Europa; una dorsal estacionaria situada en el oeste de Europa en niveles medios y altos de la atmósfera; cielos despejados y calentamiento solar de la superficie; y viento de componente sur y llegada de aire africano, que al descender la Cordillera Cantábrica encuentra presiones hidrostáticas mayores, se comprime y aumenta su temperatura", detalla Ángel Gómez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Asturias.

Trece grados por encima de lo normal

Esta combinación de factores, del todo inusuales, provocó que el viernes se batiesen récords de temperaturas en un mes de mayo en varias estaciones. La máxima más alta de este "tsunami" de calor la registró Mieres el viernes con 36,3 grados. Le siguieron Gijón con 36,2, Amieva con 35,8, Piloña con 35,7, Tineo con 35,6 y Oviedo con 35,5. "En promedio para toda Asturias, la temperatura máxima el 22 de mayo fue de 31,4 grados, 13,2 mayor de lo normal para la época del año", asegura el meteorólogo Ángel Gómez.

Este lunes, la región está en aviso amarillo por altas temperaturas en la zona central y los valles mineros, así como en la Cordillera y los Picos de Europa. De igual forma, el Ministerio de Sanidad ha puesto a varios concejos asturianos en máxima alerta por riesgo para la salud y el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) –herramienta de ámbito nacional que gestiona el Instituto de Salud Carlos III– atribuye tres muertes en lo que va de mayo a las altas temperaturas. Tras los 34,9 grados de Oviedo, se situaron Mieres con 34, Cabrales y Piloña con 33,7 y Amieva con 33,6.

Pero el calor también trae chaparrones. Toda Asturias está este lunes en alerta por tormentas, salvo en el litoral oriental. "Estas tormentas se generan por el calentamiento solar diurno del suelo y la presencia de una pequeña DANA al oeste de Galicia, que lleva ahí todo el fin de semana", señala el delegado territorial de la AEMET.

¿Cuándo se irá el calor?

Conocidas las causas, ahora la pregunta es: ¿Hasta cuándo durará esta ola de calor? De momento, Asturias seguirá siendo Benidorm. "Mañana martes esperamos que las temperaturas máximas bajen un poco, y que se recuperen de nuevo el miércoles para bajar poco a poco a partir del jueves hasta el resto de la semana. Aun así, las temperaturas seguirán estando en valores algo mayores a lo normal para la época del año, pero bastante menores que los máximos de estos días", profundiza Ángel Gómez.

Mirando más allá, la próxima semana continuará el buen tiempo. "Esperamos una temperatura media algo mayor de lo normal para la época del año, de entre 1 y 3ºC mayor de lo normal y lo mismo para la segunda y tercera semana de junio", agrega.

Un 60% de probabilidad de un verano más cálido

¿Es esto el preludio de un verano en Asturias como los del sur? Aunque no se sabe a ciencia cierta, cartas a su favor tiene. Según la AEMET, la probabilidad de que el verano hasta finales de julio sea más cálido de lo normal es de un 60% frente a un 30% de que sea como otros años y de un 10% de que sea más frío. Así que si los pronósticos se cumplen, habrá más días de playa y de piscina en la región.