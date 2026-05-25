El farmacéutico gijonés Fernando Fombona repite como presidente de COFAS con el objetivo de reforzar la presencia en territorios limítrofes

El gijonés Fernando Fombona Braga ha sido reelegido presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS) durante una asamblea general ordinaria en la que también se celebraron elecciones parciales para la renovación de distintos cargos del Consejo Rector.

Los socios de la cooperativa renovaron su confianza en Fombona "en una etapa especialmente significativa para COFAS, marcada por el impulso de nuevos proyectos estratégicos, la puesta en marcha del nuevo almacén logístico y el fortalecimiento de la presencia territorial de la cooperativa en Asturias, Cantabria, León y el norte de Lugo", subraya la cooperativa en un comunicado público.

La reelección refuerza la apuesta de la asamblea general por "un modelo basado en la estabilidad, el crecimiento sostenido y la modernización de la cooperativa, coincidiendo además con el 60 aniversario de COFAS, uno de los hitos más relevantes de su trayectoria", añade el comunicado.

El almacén logístico, una "decisión estratégica"

En su intervención ante los socios Fernando Fombona puso en valor la apuesta realizada por el nuevo almacén logístico, al que definió como "una decisión estratégica” orientada a mejorar el servicio, ganar capacidad y reforzar la trazabilidad de la cooperativa. “Lo importante no es tener un almacén avanzado, sino para qué sirve: para responder mejor, absorber crecimiento sin tensionar lo que ya teníamos y afrontar oportunidades sin improvisar”, afirmó.

Fombona quiso también reconocer el trabajo de todas las personas que han contribuido al desarrollo de la cooperativa a lo largo de sus 60 años de historia. “Una cooperativa como la nuestra no se sostiene solo con tecnología. Se sostiene con las personas: quienes preparan los pedidos, los transportan, atienden las llamadas o resuelven incidencias”, señaló.

Subrayó además la importancia de la colaboración dentro de las redes cooperativas y el papel de Unnefar, “donde colaboramos con cooperativas iguales a la nuestra para hacer juntas lo que solas sería más difícil”.

Tras agradecer a los socios la confianza renovada en su presidencia, Fernando Fombona reivindicó el valor del modelo cooperativo y el arraigo territorial de COFAS. “Sesenta años después, seguimos aquí por la misma razón: para que la farmacia siga teniendo una cooperativa fuerte, cercana, moderna, solvente, de capital farmacéutico y capaz de competir sin perder quién decide”.

El presidente cerró su intervención recordando que “una cooperativa no se hereda, se mantiene". Y puntualizó: "Cada año, cada decisión y cada socio que decide quedarse son los que hacen posible que COFAS siga siendo necesaria”.

Renovación de cargos

Además de la elección del presidente, la Asamblea eligió vocales segunda y cuarta a Alicia Martínez Menéndez, que continúa en el cargo, y a Noelia Méndez Lora, que sustituye a Mª Antonia Cotallo Cortina. Asimismo, fueron reelegidos como interventores de cuentas Juan Ramón Palencia Coto, Francisco López Sela y Gloria Carrasco Fernández.

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Fernando Fombona Braga, (Gijón 1972) es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha ocupado el puesto de presidente los últimos cuatro años cuando tomó el testigo de Juan Ramón Palencia. Tiene una trayectoria como farmacéutico más de 25 años, desde 2012 es cotitular de la Farmacia Fombona Braga en el barrio del Llano en Gijón. Su vinculación con la Cooperativa Farmacéutica Asturiana le viene de familia. Su madre, María Luisa Braga Blanco fue socia fundadora de COFAS.