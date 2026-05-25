Félix Barrio, director de INCIBE: «Tendremos ordenadores cuánticos en dos años»

«Podremos tener ordenadores cuánticos en dos años, mucho antes de lo previsto». Félix Barrio Juárez, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), lo dijo ayer en el Club durante la primera conferencia del ciclo anual de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, que preside Mario Díaz. Barrio trazó un panorama marcado por el avance vertiginoso de la inteligencia artificial y el desarrollo de la computación cuántica, dos tecnologías que «transformarán por completo las reglas del juego en las próximas décadas».

«La inteligencia artificial avanza a una velocidad que nadie preveía», señaló. A su juicio, la Humanidad se encuentra «en la antesala de una revolución cuántica que obligará a gobiernos, empresas y ciudadanos a prepararse para cambios profundos en ámbitos tan sensibles como la seguridad digital, las comunicaciones o la economía».

La presentación del acto corrió a cargo de Consuelo Martínez, investigadora especializada en teoría de grupos, criptografía y álgebras no asociativas, que destacó la trayectoria de Félix Barrio, y de Mario Díaz, quien recordó que el ciclo continuará el próximo 2 de junio con una conferencia a dedicada a la ciberseguridad en dispositivos móviles, impartida por Daniel González Fernández, responsable de proyectos de administración pública en APPLIVERY. Barrio desmontó algunas de las ideas más extendidas sobre los incidentes de ciberseguridad. «No todos obedecen a ataques sofisticados. En muchos casos los problemas derivan de sistemas vulnerables o dispositivos mal configurados que permanecen conectados a internet con la puerta abierta», resaltó .

Una exposición creciente

Cientos de miles de usuarios pueden tener aparatos expuestos sin saberlo, muchas veces porque desactivan las actualizaciones automáticas del software. Los ciberdelincuentes aprovechan esas brechas para recopilar información de manera masiva. El director del INCIBE alertó sobre el crecimiento de las campañas de fraude online y el cambio de perfil del delincuente digital. «Uno de cada dos incidentes tiene que ver con el fraude», afirmó.

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Ya no se trata de ataques aislados realizados por individuos solitarios, sino de redes organizadas capaces de explotar la ingenuidad, las prisas o los descuidos cotidianos de los usuarios. «Basta acceder accidentalmente a una página web fraudulenta para instalar un virus capaz de espiar contraseñas y datos personales», recalcó. Barrio insistió en la necesidad de reforzar las medidas básicas de protección, especialmente en los teléfonos móviles