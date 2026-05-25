Gijón acogerá la próxima semana una cumbre europea sobre defensa

Gijón acogerá los próximos 3 y 4 de junio una cumbre en la que directivos de destacadas empresas tecnológicas y del sector de la defensa (algunas con actividad en Asturias), así como representantes del Ministerio de Defensa, analizarán estrategias de integración de la industria militar a escala europea.

En la cita participarán ejecutivos de compañías como Indra, Santa Bárbara, Rheinmetall, Satec, Piedrafita, SVMAC, Idonial o Cis Robotics, entre otras firmas. También participarán empresas y centros tecnológicos de España, Alemania, Grecia, Portugal y otros países europeos.

El encuentro, que tendrá lugar en LABoral centro de arte, está organizado por Asturias Hub Defensa (asociación integrada por más de 50 empresas de la región) y la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea. El nombre oficial del marco de la conferencia es la Red Europea de Regiones relacionadas con la Defensa (ENDR, según las siglas en inglés).

Según ha informado el Asturias Hub de Defensa, la agenda del encuentro "aborda algunos de los principales retos que enfrenta actualmente la industria europea de defensa para reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas: fabricación avanzada, resiliencia industrial, integración de sistemas, innovación dual-use, cadenas de suministro críticas, soberanía tecnológica, nuevos materiales y sistemas no tripulados".

La directora del Asturias HUB Defensa, Carolina Díaz, ha destacado que "la elección de Asturias como sede responde a una trayectoria industrial que no necesita presentación".

"La región lleva fabricando para la defensa desde el siglo XVIII, cuando se fundó la Real Fábrica de Armas de Trubia, y ha construido desde entonces un tejido de precisión, ingeniería, metalurgia avanzada y capacidades tecnológicas e innovadoras vinculadas a la defensa, que la sitúan en una posición singular dentro de la cadena de valor de la defensa europea", ha agregado.

Desde la organización del evento se ha resaltado que, en un momento en que la Unión Europea está acelerando su inversión en industria de defensa a través del programa EDIP y los grandes proyectos del Fondo Europeo de Defensa, "la conferencia ENDR se convierte en un espacio de encuentro entre la demanda institucional y la oferta industrial, con foco específico en la capacidad de escalar producción con rapidez y fiabilidad".

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"Que la Comisión Europea traiga a Gijón esta conferencia es el reconocimiento de algo que en Asturias ya sabíamos: el tejido industrial está aquí, la experiencia es real y la capacidad de contribuir a la defensa europea no es una aspiración, es una realidad con más de doscientos años de historia", ha apuntado Díaz.