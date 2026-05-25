Gijón, Oviedo y Llanes concentran dos de cada tres viviendas turísticas: el mapa que revela cuántas hay en cada concejo

El auge de las viviendas de uso turístico (VUT) se ha consolidado en Asturias al calor de una actividad que ofrece, sobre todo, mayor rentabilidad que el alquiler residencial tradicional, y en ocasiones más seguridad jurídica. El crecimiento exponencial del sector se ha dejado sentir especialmente en las grandes ciudades y en los concejos con más atractivo vacacional: dos de cada tres plazas se concentran en Gijón, Oviedo y Llanes. Estos tres municipios reúnen 3.843 alojamientos, el 66,6% del total, y suman 17.750 plazas.

En cifras globales, en el Principado hay registradas a día de hoy un total de 5.773 viviendas para turistas, con capacidad para albergar 26.583 personas (solo tres mil menos que los hoteles). A finales de 2025, eran 5.710 pisos con 26.316 plazas.

Este fenómeno no es exclusivo del Principado. Los últimos datos hablan de más de 330.000 viviendas de uso turístico a lo largo de todo el país, lo que equivaldría a más de 1,6 millones de plazas. Para evitar fraudes a través de plataformas digitales, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana puso en marcha el verano pasado el registro único de alquileres de corta duración. Esta normativa obligaba a esta clase de inmuebles a tener que darse de alta en una plataforma estatal (y cumplir todas las normativas locales y autonómicas) para obtener un código o matrícula sin el que no se podían anunciar en plataformas digitales. Esta semana, el Tribunal Supremo tumbó esta práctica al considerar que invadía competencias autonómicas, dejando, por tanto, en manos de las comunidades el control de este tipo de inmuebles.

Pero esa sentencia apenas tiene impacto en Asturias, donde los propietarios de viviendas turísticas tienen la obligación de registrarlas desde hace una década, fecha en la que entró en vigor el Decreto 48/2016 para regular por primera vez de manera específica la actividad de las viviendas vacacionales y de uso turístico en la comunidad. Hace solo un par de meses, el Principado decidió ir un paso más allá con la aprobación de un nuevo decreto mucho más exigente con el que buscan evitar externalidades en ciudades y asegurar el equilibrio en áreas rurales.

El crecimiento de las VUT

Un análisis a la base de datos con la que trabaja el Principado refleja el importante crecimiento que las viviendas turísticas han tenido en la región, así como su necesidad de regularlas. Solo en los primeros cuatro meses de 2026, se dieron de alta más de 60 nuevas propiedades, incrementando la oferta en más de 300 plazas. Gijón es el principal foco de viviendas de uso turístico en Asturias. El municipio cuenta con 2.002 alojamientos y 9.465 plazas, lo que supone el 34,7% de las viviendas y el 35,6% de las plazas de toda la comunidad. Le sigue Oviedo, con 1.240 viviendas y 5.654 plazas, el 21,5% de los inmuebles registrados.

Llanes ocupa la tercera posición, con 601 viviendas y 2.631 plazas, y se consolida como el gran referente de la oferta turística residencial en el oriente asturiano. Por detrás aparecen Cangas de Onís, con 178 viviendas; Avilés, con 162; Ribadesella, con 161; Gozón, con 134; Castrillón, con 123; Cudillero, con 109; Villaviciosa, con 108, y Colunga, con 102.

Pero no a todo Asturias ha llegado este fenómeno, todavía existen municipios que no tienen registrado, según los datos que maneja el Principado, ningún inmueble para este uso. Y otros en los que las cifras son todavía casi anecdóticas. En Riosa o Salas, por ejemplo, tan solo tienen una vivienda turística que ofrece cuatro plazas. En San Martín de Oscos, el piso que hay tiene capacidad para cinco personas. Llamativo es el caso de Llanera, que son solo dos viviendas registradas ofrece al visitante 17 plazas.

Normativa más exigente

Estos datos aumentan todavía más si se incorporan las viviendas vacacionales (VV). El Principado diferencia entre pisos, apartamentos o estudios ubicados dentro de un edificio plurifamiliar y casas, chalés o villas independientes. En el caso de sumar este segundo apartado, las cifras se disparan: 8.567 inmuebles registrados y una oferta que supera las 44.000 plazas.

En el caso de la nueva regulación aprobada por el Principado, esta se limita a las viviendas de uso turístico, pues son las que más conflicto acarrean al tener que compaginar la convivencia de quienes residen habitualmente en un piso con aquellos que lo hacen tan solo en pequeños periodos vacacionales. Teniendo en cuenta este escenario, entre los nuevos requisitos se establece la prohibición de que las viviendas protegidas se destinen a uso turístico, obliga a la instalación de medidores de ruido para garantizar la convivencia con los vecinos y establece como imperativo que se ponga a disposición de los clientes una recepción presencial o telemática en las 24 horas siguientes a su llegada. Además, prohíbe la entrega de llaves mediante cajetines en la vía pública; un veto que también se está empezando a aprobar en otras comunidades.