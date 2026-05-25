El Gobierno de Barbón descarta quemar la basura de Asturias en León en medio de las críticas de IU

La parte socialista, y mayoritaria, del Gobierno asturiano rechazó esta mañana, tras las amenazas de IU —socio minoritario del Ejecutivo—, quemar los residuos que genere la Plantona de Cogersa en la cementera de La Robla (León), una opción adelantada por LA NUEVA ESPAÑA.

“Cogersa está absolutamente centrada en recuperar la actividad de la Plantona, además con una gestión totalmente pública. Ahí es donde están todos los esfuerzos del Gobierno del Principado de Asturias. No hay absolutamente ningún planteamiento en ese sentido; ahora mismo, Cogersa está centrada en superar ese hito que supone la reactivación y el funcionamiento normal de la Plantona y no hay ninguna decisión ni siquiera ninguna previsión sobre cualquier escenario posterior”, aseguró Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

La Consejería de Movilidad, dirigida por Alejandro Calvo, planteó en el seno de Cogersa la alternativa de La Robla para los residuos que se generan y que actualmente no tienen salida, al carecer la región de incineradora. El problema es que Asturias sigue sin definir qué hacer con el Combustible Sólido Recuperado (CSR) que producirá la Plantona. El CSR puede emplearse como combustible alternativo en determinadas industrias, pero el Principado nunca llegó a cerrar una estrategia estable para absorber toda la producción prevista de la planta. De hecho, una gran parte del CSR que se genera actualmente no tiene utilidad.

Tras publicar LA NUEVA ESPAÑA la opción de La Robla, que la Consejería había planteado en Cogersa, se produjo una avalancha política, con IU —socio del PSOE en el Gobierno— amenazando incluso con movilizaciones. La formación se opone a quemar residuos por considerar que puede perjudicar al medio ambiente y ya rechazó en su momento la construcción de una incineradora. Tras esas críticas, la parte socialista del Ejecutivo ha descartado públicamente la opción de La Robla.

“No es algo que esté ahora mismo sobre la mesa ni que el Gobierno del Principado de Asturias esté valorando en absoluto. Quiero descartar completamente que el Principado esté estudiando la combustión del CSR en León. Y, por tanto, aquellas formaciones políticas que han respondido a una información que no se corresponde con la realidad creo que han quedado un poco descolocadas o se han precipitado”, indicó Peláez, pese a que la Consejería de Movilidad sí planteó esta alternativa en el seno de Cogersa.

“La prioridad absoluta es la reactivación de la Plantona, un proceso que probablemente nos lleve unos cuantos meses, además de la propia capacidad de almacenamiento que tiene la instalación. Por tanto, el debate sobre el CSR se abordará más adelante. Ahora mismo, el objetivo del Gobierno es recuperar la actividad de la Plantona y posteriormente se tomarán esas decisiones. No es algo inminente, porque queremos que la gestión de la Plantona se haga con la máxima seguridad y, además, con gestión pública. Hay que tener en cuenta también la capacidad de almacenaje. El Consejo de Gobierno no está ahora mismo en esa etapa, sino en la de reabrir cuanto antes la Plantona”, concluyó. Hay que tener en cuenta que, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la reactivación de la Plantona ha sufrido un nuevo retraso, dado que la semana pasada estaba previsto una primera fase de su reapertura que aún no se ha producido.

Peláez también informó que se celebrará una reunión del pacto de Gobierno entre Adrián Barbón, presidente del Principado, y Ovidio Zapico, consejero de Ordenación (IU) y representante de la coalición en el Ejecutivo asturiano. Una reunión que tratará de limar asperezas tras este nuevo, y sonoro, encontronazo a raíz de la gestión de los residuos.

La situacion de Cogersa se encuentra en el foco público y en el debate polémico. La oposicion en bloque ha pedido al Principado que aclare el rumbo "errático" del Consorcio, que además vive inmerso en un ambiente de tensiones internas y entre su gerente, Paz Orviz, y la consejería de Calvo.