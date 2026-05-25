El Gobierno convoca 12 millones para rebajar la luz a las electrointensivas, con varias empresas en Asturias

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado este lunes una nueva convocatoria para la concesión de ayudas para la rebaja de factura eléctrica del sector electrointensivo (con destacadas empresas en Asturias, como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc) por un importe de 11,9 millones de euros, esto es, lo que supone casi un millón más que los 11 millones convocados el año pasado (aunque finalmente se concedieron por un total de 7,4 millones).

En un comunicado, el departamento dirigido por Jordi Hereu ha indicado que el objeto de estas ayudas es "establecer un mecanismo de compensación a los consumidores electrointensivos pertenecientes a sectores definidos en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, en razón de la intensidad de su uso de electricidad y su exposición al comercio internacional".

En concreto, estas ayudas, que están enmarcadas en el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, tienen por objetivo mejorar la competitividad del sector industrial, así como reforzar sus capacidades industriales y el empleo en un momento "donde es necesario reindustrializar España para hacer frente a los retos surgidos por las guerras de Ucrania e Irán", añadió el Ministerio.

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Las ayudas compensan cargos de la factura energética, lo que reduce de forma directa sus costes operativos. Esto es especialmente relevante en sectores donde la electricidad puede representar entre un 20% y un 60% del coste total de producción, como las empresas químicas, siderúrgicas, papel, refino o metalúrgicas.