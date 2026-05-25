La lista de prioridades de Asturias en el Corredor Atlántico ante la visita de un alto cargo clave de la UE

El coordinador europeo del Corredor Atlántico, el exviceprimer ministro de Luxemburgo François Bausch, estará este martes en Gijón para visitar el puerto de El Musel y conocer de primera mano la situación de los distintos proyectos asturianos integrados en la red de infraestructuras estratégicas de la Unión Europea.

Bausch, acompañado por su equipo, realiza estos días una ronda por varios enclaves del norte peninsular que incluye los puertos de A Coruña, Santander, Bilbao y el gijonés. El presidente del Principado, Adrián Barbón, avanzó la pasada semana que mantendrá una reunión con el responsable europeo para trasladarle las principales reclamaciones de Asturias al Ministerio de Transportes en relación con el desarrollo del Corredor Atlántico.

Entre las principales demandas del Gobierno asturiano figuran la culminación de la renovación de la vía de alta velocidad entre Pola de Lena y Gijón, la mejora de los accesos ferroviarios y viarios a El Musel y un impulso definitivo a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

La visita se produce, además, en un momento de especial tensión entre el Principado y el Ministerio de Transportes. Durante el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, Barbón reclamó una mayor celeridad en las obras vinculadas al Corredor Atlántico, mientras que el entorno del ministro Óscar Puente respondió reivindicando una inversión “récord” en Asturias.

Nueve reclamaciones de la Cámara de Comercio

Coincidiendo con la visita de Bausch, la Cámara de Comercio de Oviedo reclamó ayer una “integración real y verificable” de Asturias en el Corredor Atlántico europeo y presentó una batería de nueve prioridades en materia ferroviaria, logística y portuaria.

En un comunicado, la entidad sostuvo que Asturias “no puede continuar integrada en el Corredor Atlántico únicamente en el plano declarativo” mientras persistan déficits que, a su juicio, encarecen la logística, reducen la competitividad industrial y limitan la aportación de los puertos asturianos al sistema atlántico europeo.

La Cámara reclama, en primer lugar, una incorporación efectiva de Asturias al Corredor Atlántico “en condiciones homologables” a las de otros nodos estratégicos, con un calendario cerrado, hitos verificables y mecanismos de supervisión. También exige implantar “sin más dilaciones” el ancho estándar europeo y las prestaciones técnicas necesarias para operar “en condiciones de plena igualdad”.

Entre las nueve prioridades también figuran la corrección urgente de los cuellos de botella ferroviarios del eje Asturias-León-Valladolid; dar prioridad a los accesos ferroviarios y viarios de los puertos de Gijón y Avilés y a su conexión con la Zalia, recuperando proyectos descartados como el vial subterráneo de Jove; y vincular todas las actuaciones pendientes a compromisos concretos de plazo, financiación y seguimiento público.

La institución empresarial pide además reconocer expresamente el valor estratégico de Asturias como nodo industrial, energético, portuario y logístico del noroeste peninsular; evitar que se den por cumplidos objetivos que, según denuncia, siguen pendientes sobre el terreno; impulsar una estrategia logística integrada entre puertos, red ferroviaria, plataforma logística e industria; y corregir la “penalización estructural” que supone el peaje del Huerna por el sobrecoste y la desventaja logística que añade a la conectividad asturiana.

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La Cámara concluye que Asturias “no reclama un privilegio”, sino el cumplimiento efectivo de los principios de cohesión y equilibrio territorial de la red transeuropea, y advierte de que mantener una integración “meramente nominal” en el Corredor Atlántico tiene “un coste directo para la industria”, resta competitividad a los puertos y debilita la confianza empresarial en los compromisos públicos.