Los médicos y enfermeras residentes cobrarán más en el Principado: la subida de sueldo aprobada en Asturias

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo complemento retributivo destinado al personal sanitario en formación especializada en Medicina (MIR) y Enfermería (EIR), con el fin de mejorar sus condiciones económicas y reforzar la capacidad de atracción y fidelización del Servicio de Salud (Sespa).

El complemento tendrá carácter mensual, con cuantías progresivas en función del año de residencia y del grupo profesional, que oscilan entre los 117,19 y los 138,2 euros al mes para los MIR y entre los 73,10 y los 75,45 para los EIR. Con esta decisión, los residentes se sitúan en la parte alta del ranking de retribuciones de los profesionales en formación a nivel nacional.

Este incremento salarial para los residentes llega después del acuerdo alcanzado en enero entre la Consejería de Salud del Principado y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) para poner fin a la huelga autonómica de facultativos.

Entonces, el SIMPA, dentro de su batería de reivindicaciones, abrió el frente de las retribuciones de los médicos residentes. Principado y SIMPA acordaron, para que se acabasen entonces los paros que afectaban a la sanidad asturiana, una mejora retributiva de los MIR, por encima de la media nacional y pasando Asturias de ser la penúltima comunidad a ser la tercera en el ranking de residentes mejor pagados, solo por detrás de las comunidades insulares, donde hay pluses especiales.

"Estamos hablando de un aumento de 50 euros sobre la media nacional, de tal manera que, en caso de que alguna comunidad suba los sueldos, nosotros también lo haremos de forma proporcional", explicaron entonces tras el acuerdo. De esta forma, la idea era que un residente de primer año pasase a cobrar unos 1.440 euros brutos, una cuantía que se incrementaría año a año.

Más de cuatro meses después de aquel acuerdo, el Principado ha acordado subir ahora el sueldo de los MIR, y también de las enfermeras residentes, en un claro gesto de cumplimiento de compromisos firmados con los médicos, que han vuelto a protagonizar huelgas a nivel nacional y han amenazado con retomar paros autonómicos, aunque con la limitación de jornadas