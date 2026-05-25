Nuevo protocolo regional contra el acoso sexual
La norma pondrá el acento en evitar la revictimización y en la confidencialidad
P. Á.
El Principado contará con un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo para toda la Administración autonómica. El documento, que ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno, formaliza una política de tolerancia cero frente al acoso y las conductas discriminatorias vinculadas al ámbito laboral institucional.
La nueva norma parte de una premisa clara: estos tipos de acoso constituyen una manifestación estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres y una forma de violencia contra las mujeres que vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, la integridad física y moral o el derecho a un entorno laboral seguro.
El documento incorpora una perspectiva integral basada en la prevención, la sensibilización, la formación y la reparación, con el objetivo de avanzar en una cultura organizativa libre de violencias machistas y discriminaciones. Asimismo, incluye garantías avanzadas para las presuntas víctimas, como la confidencialidad de todo el procedimiento, medidas para evitar la revictimización, el acompañamiento durante el proceso y diversos mecanismos que priorizan los derechos, tiempos y decisiones de cada persona afectada.
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