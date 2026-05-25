El Principado crea un registro único y digital de los locales de ocio para espectáculos públicos y actividades recreativas

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado el decreto que regula el Registro de establecimientos, locales e instalaciones destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, una herramienta con la que el Ejecutivo pretende ordenar, digitalizar y agilizar la gestión del sector del ocio, la cultura y los eventos en la comunidad.

La norma permitirá crear un censo único digitalizado de los establecimientos permanentes destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas que cuenten con las correspondientes licencias municipales de apertura o actividad. El registro tendrá una finalidad estadística, informativa y operativa, de manera que la Administración autonómica pueda disponer de información actualizada sobre los locales, sus características y su actividad.

El decreto desarrolla la ley asturiana de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y da forma al registro autonómico previsto en esa normativa. La herramienta dependerá de la dirección general competente en materia de seguridad pública y se gestionará íntegramente por medios electrónicos, respetando la normativa de protección de datos personales.

El nuevo registro tendrá carácter administrativo y declarativo, por lo que la inscripción efectiva no será un requisito para que un establecimiento pueda ponerse en funcionamiento. Su objetivo no es añadir una nueva autorización, sino disponer de una base de datos ordenada y actualizada que facilite la coordinación entre administraciones y dé mayor seguridad a los agentes implicados: titulares de locales, ayuntamientos, Administración autonómica y usuarios.

La consulta al registro será pública y gratuita, aunque sujeta a los límites que impone la legislación sobre protección de datos. Cada establecimiento contará con una hoja registral individual en la que figurarán, entre otros datos, la actividad autorizada, la titularidad, la dirección, las licencias municipales, el aforo máximo, el nivel acústico permitido, la superficie y la referencia catastral.

Los ayuntamientos tendrán un papel central en el funcionamiento del sistema, ya que serán los encargados de comunicar al Principado los datos relativos a las licencias concedidas, así como las modificaciones, cambios de titularidad, cierres o ceses de actividad. La norma aprobada por el Ejecutivo establece un plazo de cuatro años para facilitar que las entidades locales puedan ponerse al día con los locales que ya cuentan con licencia.

El registro se organizará por concejos y por tipo de actividad. Incluirá secciones para espectáculos públicos y culturales, hostelería y restauración, instalaciones deportivas, juegos recreativos o de azar, recintos abiertos o semiabiertos y otros establecimientos, locales e instalaciones.

El Principado enmarca este decreto en el proceso de modernización normativa del sector. La nueva regulación se suma a la reciente reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, con la que el Gobierno autonómico busca simplificar trámites administrativos y hacer más ágil la gestión de espacios y eventos. El objetivo, según el Ejecutivo, es consolidar un modelo más moderno, digitalizado y eficaz, capaz de dinamizar el sector cultural y del ocio en Asturias.

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La memoria económica del expediente sostiene que la puesta en marcha del registro no tendrá repercusión en el presupuesto de gastos ni incidencia en los ingresos del Principado, ya que se apoyará en una aplicación informática y en los medios personales ya existentes. También concluye que la carga para los ayuntamientos será asumible, dado el alto grado de digitalización de la información municipal.