Queda solo una semana para la PAU 2026 en Asturias: horarios, sedes, nuevas medidas contra el "copieteo" y penalizaciones por faltas de ortografía

Queda tan solo una semana. Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se celebrarán en Asturias los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria, y 6, 7 y 8 de julio en extraordinaria. Al igual que siempre, Lengua Castellana y Literatura será la materia encargada de inaugurar la selectividad el 2 de junio a las 16.30 horas, si bien el llamamiento a los alumnos se hará con una hora de antelación, a las 15.30. A continuación y tras una hora de descanso, como ya sucediera el año pasado por primera vez, el segundo examen será el de primera lengua extranjera, a las 19.00 horas. Todas las pruebas tendrán una duración máxima de hora y media.

El segundo día de exámenes, correspondiente al miércoles 3, comenzará con Historia de España a las 9.00 horas, mientras que a las 11.30 horas es el turno de Historia de la Filosofía, que tal como ocurrió en 2025, vuelve a ser de carácter obligatorio tras la reforma de la selectividad acometida por el Ministerio de Educación para adaptarse a la ley LOMLOE, propugnando una enseñanza más competencial. Los alumnos se tendrán que presentar a una de ellas.

Una vez realizadas las pruebas de estas cuatro asignaturas obligatorias para todos los alumnos, independientemente del bachiller cursado, será el turno de lo que se conoce como fase de admisión o específica para subir nota y poder acceder a aquellos grados con notas de corte más altas, como son el grado de Medicina o el doble grado de Criminología y Derecho. Este próximo curso 2026-2027, como novedad, Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios a partir de septiembre: Pedagogía y Educación Social. El 3 de junio, por tanto, tendrán lugar los siguientes exámenes:

14.00-15.30 horas: Análisis musical/ Matemáticas/ Latín

16.30-18.00 horas: Artes escénicas/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

19.00-20.30 horas: Dibujo artístico/ Ciencias generales

Para el jueves 4 de junio, último día de estas sesiones ordinarias, están previstas las siguientes pruebas:

9.00-10.30 horas: Tecnología e Ingeniería/ Coro y técnica vocal/ Biología/ Empresa y Diseño de Modelo de Negocios

11.30-13.00 horas: Diseño/ Historia de la Música y de la Danza/ Química/ Geografía

14.00-15.30 horas: Fundamentos artísticos/ Literatura dramática/ Física/ Griego

16.30-18.00 horas: Técnicas de expresión gráfico-plástico/ Dibujo técnico/ Geología y Ciencias Ambientales/ Historia del arte

19.00-20.30 horas: Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño/ Movimientos culturales y artísticos/ Segunda lengua extranjera

La fase extraordinaria, fijada para los días 6, 7 y 8 de julio, seguirá exactamente el mismo esquema y los mismos horarios que en junio.

Las sedes de las pruebas

La Universidad de Oviedo ya ha hecho público el listado de sedes, dieciséis, así como los centros que se van a examinar en cada una de ellas. Su mayoría estarán en Oviedo. Son, en concreto, el aulario A y el edificio departamental del campus del Milán, los aularios 1 y 2 de la Facultad de Economía y Empresa y el aulario de Ciencias Jurídico-Sociales de la Facultad de Derecho. El alumnado de Gijón y alrededores realizarán los exámenes en los aularios Norte y Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Viesques, así como en el edificio polivalente del mismo campus.

Los avilesinos acudirán a estas pruebas en los institutos Nº5, Ramón Menéndez Pidal y Carreño Miranda. En Mieres, la sede tendrá lugar en su campus universitario, mientras que en Langreo harán lo propio en el IES Jerónimo González. En el Oriente, la cita tendrá lugar en el IES Avelina Cerra de Ribadesella, y en el Occidente: IES Cangas del Narcea, IES Marqués de Casariego de Tapia y el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca.

Así serán los exámenes

Como ya ocurriera el curso pasado, en el que la PAU recuperó la normalidad tras el periodo de flexibilidad a raíz de la COVID, se mantiene la competencialidad de los exámenes, la optatividad intrabloque sin poder descartar temario, preguntas semiconstruidas o abiertas, y penalizaciones de hasta dos puntos por faltas de ortografía en Lengua Castellana. Hace unos años, en esta materia se podía conseguir la máxima nota sin contestar a las preguntas de sintaxis, al contemplar la prueba una gran optatividad. Sin embargo, el nuevo modelo contiene seis y de ellas solo se podrá descartar una.

En Historia de España, otra de las pruebas obligatorias para todos los estudiantes, habrá cuatro preguntas y habrá que contestar a tres de ellas, de las que se dan a su vez dos opciones. En lo que respecta a las preguntas tipo test, han quedado completamente desterradas. El objetivo del Ministerio es continuar la senda de la LOMLOE y elaborar pruebas lo más competenciales posibles, en las que los aspirantes muestren su conocimiento del temario.

Los alumnos que se examinen de la fase de admisión (que sirve para subir nota), solo podrán presentarse a tres pruebas en vez de a cuatro. Esto en la práctica no afecta a la región, pues la mayoría de aspirantes ya se examinaban de dos o tres. De igual manera, si la nota de admisión tenía como fecha de caducidad dos años, ahora se amplía a tres. La fase de acceso, la obligatoria, continúa siendo válida para toda la vida.

Penalización por las faltas de ortografía

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) solicitó unos criterios de corrección más homogéneos entre comunidades. La penalización podría ser del 20%, es decir, dos puntos, en Lengua Castellana, de un 10% (un punto) en lengua extranjera y de un 15% (un punto y medio) en el común de las materias restantes. En Asturias, tal como avanzó el vicerrector de Estudiantes, cada falta bajará 0,1 puntos. Desde el año pasado, las pruebas son corregidas por un mayor número de profesores, que valoran más la coherencia, cohesión y la corrección gramatical a la hora de establecer las calificaciones.

El documento facilitado por los rectores establece que en Matemáticas no existirá penalización alguna por este tipo de faltas. "En tanto que esta materia no requiere de la elaboración de textos prolijos", señala el texto.

Nuevas medidas para evitar el "copieteo"

Este año, la Universidad de Oviedo ha informado del uso de detectores de frecuencia ante la mayor presencia y sofisticación de dispositivos a los que los estudiantes recurren para realizar los exámenes de manera fraudulenta, como micropinganillos o gafas de inteligencia artificial. Estos detectores serán utilizados durante el llamamiento al alumnado antes de entrar en el aula y del inicio de cualquier prueba, una vez que los bachilleres estén sentados. De manera excepcional, podrían emplearse durante el desarrollo de los exámenes, tal como se ha señalado desde la institución académica.

Así, Asturias se suma a otras comunidades que han planteado estas medidas de control, como Galicia, Murcia, Cataluña o Aragón. "Es una medida orientada a reforzar las garantías de equidad y transparencia del proceso. En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado. La inmensa mayoría de los alumnos realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad", matiza el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López.

En la PAU, se exige entrar al aula con el teléfono móvil apagado y antes de cada examen los estudiantes son llamados de forma individual para su identificación mediante DNI o documento identificativo con foto para poder acceder al aula, y tanto este como el resguardo de la matrícula han de permanecer en todo momento encima de la mesa para que el tribunal los pueda identificar. Está habilitado, además, al fondo de las aulas un espacio destinado a dejar toda la indumentaria personal, mochilas, teléfonos o relojes.