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Siero se convierte en la capital del motor en Asturias: deportivos, clásicos, motos y tunning se dan cita el 7 de junio

El objetivo del evento es hacer del concejo un punto de encuentro para clubes, aficionados y profesionales del sector

Por la izquierda, Damián Villalobo, la edil Patricia Atuña, Ángel García, Marco Fernández y Lucas Lamaro, en la presentación de la segunda edición del evento

Por la izquierda, Damián Villalobo, la edil Patricia Atuña, Ángel García, Marco Fernández y Lucas Lamaro, en la presentación de la segunda edición del evento

L. L.

El próximo 7 de junio, el recinto del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero volverá a convertirse en el epicentro del motor del norte de España con la celebración de la segunda edición de "El Motor de Asturias", un evento que reunirá a miles de aficionados alrededor de una gran exposición de vehículos, ocio, música y experiencias para todos los públicos.

Vehículos expuestos en el evento

Vehículos expuestos en el evento / Cedida a LNE

Tras el éxito de la pasada edición, en la que se superaron los 1.000 vehículos participantes, la organización espera este año alcanzar una cifra récord de más de 2.000 vehículos concentrados, consolidando el evento como una de las grandes citas del motor del norte del país.

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"El Motor de Asturias" reunirá una gran variedad de vehículos para todos los gustos: coches clásicos, deportivos, vehículos singulares, alta gama, coches de calle preparados, todoterrenos, vehículos de montaña, coches de rally e incluso monoplazas de competición. Entre las grandes novedades de esta edición destaca la presencia de un monoplaza de Fórmula 3000, pilotado por Gabriel Gutiérrez, acompañado de otros protagonistas destacados del mundo del motor.

Uno de los coches de la muestra

Uno de los coches de la muestra / Cedida a LNE

Además de la gran concentración automovilística, el evento contará con una amplia zona gaming, donde los asistentes podrán disfrutar de simuladores de conducción y probar experiencias inmersivas relacionadas con videojuegos del motor, incluyendo títulos de competición y simulación.

Marcas

En cuanto a coches los asistentes podrán ver en directo vehículos de lujo y deportivos de famosas marcas como Roll Royce, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini o Porsche, vehículos clásicos como Bugatti, Mustang o Corvette, rally, donde habrá coches como el de Pepe Álvarez, Ordóñez, tunning e incluso un formula 1. Y en la zona de motos destaca la presencia del club Harley Davidson.

Productos y servicios

También habrá un espacio destinado a la exposición de productos y servicios relacionados con el mundo del automóvil y otros vehículos, ofreciendo a marcas, empresas y aficionados un punto de encuentro para descubrir novedades y tendencias del sector.

La oferta de ocio será otro de los grandes atractivos de la jornada. El recinto contará con una importante zona de entretenimiento, presidida por un gran escenario de 20 metros, en el que habrá DJ, actuaciones de música en directo y espectáculos durante toda la jornada. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica con food trucks y espacios de restauración.

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