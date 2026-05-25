Tormenta política ante la idea de quemar basura de Asturias en León: el socio de Gobierno amenaza con "movilización" y la oposición ve una política "errática"

La posibilidad de trasladar los residuos que genere la Plantona de Cogersa a la cementera de La Robla (León), en estudio por parte del Principado, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, provocó este domingo un contundente rechazo por parte de todos los partidos políticos. Especialmente dura fue la reacción de Izquierda Unida, para quien esta medida supone una "casus belli" (motivo de guerra) y abre otro frente de conflicto entre las dos formaciones que sustentan el Gobierno regional. Pero el resto de la oposición no se quedó atrás. El líder del PP, Álvaro Queipo, reclamó una estrategia clara para la gestión de los residuos tras años de una política "errática". Una falta de gestión en la que coincidieron Vox, Foro y Covadonga Tomé.

El problema es que Asturias sigue sin tener definido qué hacer con ese material. El combustible sólido recuperado (CSR), la basura que generará la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (la Plantona) tras el tratamiento que se ejecutará en sus instalaciones, tendría, de ejecutarse esta opción, un uso como combustible en procesos industriales de la cementera de Tudela Veguín en La Robla. Para IU, esa opción evidenciaría el "fracaso de las políticas" de residuos desarrolladas por los sucesivos ejecutivos socialistas y situaría a Asturias en un modelo de gestión "propio de los años 70".

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, sostuvo que la situación actual es "una crisis autogenerada por los sucesivos gobiernos socialistas", a los que acusó de haber paralizado políticas destinadas a reducir la fracción resto, la parte de los residuos que sirve como materia prima para elaborar ese combustible y que será la que se trate una vez entre en marcha la Plantona, una instalación de Cogersa que quedó paralizada por un incendio y cuya reapertura se está retrasando.

Intereses particulares

IU advirtió que la posibilidad de trasladar el CSR para su quema en instalaciones privadas contravendría los compromisos ambientales asumidos por Asturias. Según Miranda, sacar residuos para quemarlos supondría retroceder a un sistema alejado de las políticas europeas de reducción y tratamiento, además de beneficiar "intereses particulares" y abrir dudas sobre las garantías medioambientales del proceso.

La formación recordó que una de sus exigencias al inicio de la legislatura fue la elaboración de un plan de gestión de residuos que situase como prioridad la reducción desde el origen. Para IU, el objetivo debe ser minimizar la generación de fracción resto y evitar que el destino final del CSR sea el enterramiento, como ocurre ahora en el vertedero de Serín, o la incineración, como se plantea que pueda ocurrir en la cementera de La Robla.

Miranda, en una reacción contundente contra el PSOE, con quien forman gobierno, reclamó también una "renovación total" en Cogersa, al considerar que el consorcio "ha perdido capacidad de liderazgo" y que sus decisiones parecen responder más a los intereses de las empresas que a la mejor gestión de los residuos en Asturias. La dirigente vinculó esta situación con el "desplome" de las políticas medioambientales del Ejecutivo autonómico y lamentó la ausencia de una Consejería específica de Medio Ambiente.

IU defendió la necesidad de alcanzar un gran pacto para reducir la generación de basura desde el origen. "Si conseguimos que el CSR quede reducido a la mínima fracción, el problema se va a minimizar", señaló Miranda, que criticó que se destinen recursos públicos a elaborar una materia prima que, a su juicio, acaba "engordando beneficios empresariales".

La coalición sostuvo que la apuesta por la quema daña la "marca Asturias" y advirtió de que responderá socialmente si se consolida esta estrategia. "Si quieren una movilización ciudadana, la tendrán", afirmó la responsable de Organización de IU.

El "espectáculo" de Cogersa

El resto de partidos políticos se sumaron, con sus propios argumentos, a este contundente rechazo. Álvaro Queipo aseguró que "la política en gestión de residuos no puede ser más errática, como lleva siéndolo desde hace muchos años". "Esto es un desastre, pero el problema es que lo pagan los vecinos porque repercute en la gestión de esos residuos", criticó el presidente del PP asturiano.

Queipo se preguntó "¿en qué comunidad autónoma hay un consejero que está creando un conflicto con la gerente de un servicio?", en alusión a las palabra de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, reconociendo que "no ve ejemplar ni positiva" la gestión de Cogersa, con la gerente Paz Orviz al frente. "Si no se está de acuerdo con ella, se le cesa, pero no podemos estar viendo este espectáculo bochornoso, que lo que genera es un descrédito tanto fuera de la administración como dentro", sentenció. Y reclamó al Gobierno regional que plantee una estrategia y a Adrián Barbón que "ponga orden".

Un "fracaso absoluto"

Gonzalo Centeno, de Vox, calificó la gestión socialista en gestión de residuos como un "fracaso absoluto". "Quince años negando la posibilidad de construir una incineradora moderna para tener ahora que comérsela con patatas por imposición de Bruselas y de la discípula de la siniestra. Entre medias, 60 millones de inversión en una planta que iba a valorizar la basura (CSR), incendio de la planta sin seguro (14 millones más), otros 13 millones de fondos europeos perdidos, dos años la Plantona parada y ahora está ocurrencia de que la quemen en León", narró el diputado. Quien también lanzó otra pregunta: "¿Quién paga el peaje del Huerna para llevar la basura a León?".

El diputado de Foro, Adrián Pumares, afirmó que "Barbón y Calvo van dando palos de ciego porque no saben qué hacer con la basura. La política de residuos es algo muy serio, no se puede ir saltando de ocurrencia en ocurrencia". Y advirtió que "las consecuencias de la incompetencia del Gobierno las pagamos todos los asturianos en el recibo. No son capaces ni de contratar un seguro contra incendios para una planta que ya se incendió".

Para la diputada del grupo mixto y líder de Somos Asturias, Covadonga Tomé, "años sin gestionar correctamente los residuos conducen a soluciones de urgencia como esta". "Llevamos años de retraso, hay que invertir esfuerzo y recursos para mejorar y hay que pensar en términos globales. Sacar el CSR para que se queme en otro sitio no es la cuestión, la cuestión es no quemar basura", sentenció la parlamentaria.